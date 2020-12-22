Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Bizim solcuları düşürüldükleri çukurdan çıkarmak istiyorum. Düşünsel çoraklıktaki ülkemin solculara büyük ihtiyacı var çünkü. Ve ne yazık ki solun gözünün feri solgun, göremiyor." görüşünü savundu.

Yalçın, "Niye? Bakınız: Neoliberalizm, yalnızca bir ekonomi kuramından ibaret değil. Aynı zamanda siyasal-kültürel bir araç/proje. Örneğin: Bireyi yeniden tanımladı/ 'üretti.' Yani…İnsanların aklını, davranışlarını yönlendirdi.İnsanların değerlerini, ilkelerini değiştirdi. İnsanları yönetilebilir öznelere dönüştürdü. Bu köktenci serbest piyasa ideolojisi, soruyu/sorgulamayı ortadan kaldırarak düşünce biçimini değiştirdi. İtibariyle insanı 'yapay zekalı robot' yaptı; verileni-dayatılanı aynen kabul eden, uygulayan! Buna şaşalı isim verdi; 'bilgi toplumu”'dedi! Bu tekelci anlayışın son versiyonu 'Bu bilimdir ve tartışılamaz' sığ bakışı oldu. Yönetim hegemonyasına ters düşen her fikri lanetledi neoliberalizm." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın yazısında, "Ve başardı: İnsanoğlunu -koyun gibi- sürüye katarak kendine uygun 'ideal toplum' yarattı… Artık kim yeterince güçlü ise onun dediği 'doğru' sanıldı!" ifadesini kullandı.