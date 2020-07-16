Soner Yalçın: Bize sürekli saldıran iktidarın medya organı 15 Temmuz gecesi tv kanalından FETÖ darbe bildirisini okumasını unutturacağını mı sanıyor?

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Sabah gazetesinin “Odatv, 15 Temmuz'dan haberdar mıydı?" başlıklı haberine bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Yalçın, "Bize sürekli saldıran iktidarın medya organı 15 Temmuz gecesi tv kanalından FETÖ darbe bildirisini okumasını unutturacağını mı sanıyor?" düşüncesini dile getirdi.

15 Temmuz öncesinde yaptıkları haberlerle iktidarı uyardıklarını dile getiren Yalçın, "FETÖ yetiştirmeleri utanmayı bilmiyor. Odatv 15 Temmuz gecesi nasıl habercilik yaptı siteye girip okusunlar. Bizim FETÖ'ye karşı yaptığımız mücadele Odatv arşivinde duruyor. Bizim FETÖ'ye karşı yaptığımız mücadele özel yetkili mahkeme duruşmalarının tutanaklarında duruyor. Bu mücadelemiz sonucu ağır bedeller ödedik. Bunları bilmeyen kaldı mı? İktidar yayın organı öküzün altından buzağı arıyor; Odatv'yi suçlamak için akla-hayatın akışına uymayan bahaneler bulmaya çalışıyor…Peki…" görüşünü savundu.

Yalçın, "Bize sürekli saldıran iktidarın medya organı 15 Temmuz gecesi TV kanalından FETÖ darbe bildirisini okumasını unutturacağını mı sanıyor? 15 Temmuz gecesi halkı uyarmak isteyen AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'yi tv kanalına çıkarmadığını unutturacağını mı sanıyor? Neler… Neler… Binbir yalanla kirlerini yok edeceklerini sanıyorlar… FETÖ'den öğrendikleri yöntemler-kumpaslar ile Odatv'yi inatla sürdürdüğü mücadelesini engellemeye çalışıyorlar. Neden? Bugün FETÖ ile mücadelenin hâlâ bayraktarlığını yapan Odatv'yi kapattırıp, yöneticileri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Müyesser Kılıç'ı hapse attırıyorlar. Neden?" ifadesini kullandı.

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