Soner Yalçın, Baransu şikâyetini geri çekti

Gazeteci Soner Yalçın, Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanan Taraf yazarı Mehmet Baransu'ya açtığı davayı geri çekti.

Soner Yalçın, konuyla ilgili "Davadan vazgeçtim çünkü Baransu şu an tutuklu. Onun eli kelepçeli şekilde adliyeye getirilmesine gönlüm el vermiyor. Biz cezaevindeyken bunu defalarca yaşadık ve başkaları yaşamasın istiyoruz" dedi.

Gazeteci-Yazar Soner Yalçın, Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun Twitter'de yazdığı mesajlar nedeniyle şikayetçi olmuş; Baransu hakkında hakaret suçundan İstanbul 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.