Soner Yalçın: Ayasofya gündeminin ortaya çıkışında FETÖ parmağı var mı, çok boyutlu 'düşünün' derim

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin, "Ayasofya her daim siyaset aracı oldu; aynen bugün olduğu gibi! Bu kışkırtıcı gündemin ortaya çıkışında FETÖ parmağı var mı, çok boyutlu 'düşünün' derim. Unutmayınız ki FETÖ, ABD-CIA projesidir. Rusya'yı kızdıracak provokatif oyuna gelmeyin" görüşünü savundu.

Yalçın, "2013 yılı kasım ayında neler olduğunu anımsıyor musunuz? Başbakan Erdoğan ile Fethullah Gülen arasında 'dershane' gerilimi vardı. Zaman gazetesinin başını çektiği FETÖ medyası 'eğitime büyük darbe' diye Erdoğan aleyhinde yayınlar yapmaya başladı. FETÖ büyük bir gelirden ve insan gücünden olacaktı, bunu kabul edemezdi. Kavga büyüdü. Fethullah Gülen müritlerine ABD'den seslendi: 'Hiç durmadan yürüyeceksiniz!' Taraf gazetesi topa girdi: “Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı” manşeti yayınladı. Habere göre, 2004 Ağustos ayında MGK toplantısında Gülen Cemaatine karşı alınan kararların altında Başbakan Erdoğan imzası vardı. Erdoğan geri adım atmadı; dershaneleri kapatma kanununun Bakanlar Kurulu ve Meclis'ten geçeceğini tekrar ilan etti." ifadesini kullandı.

Yalçın, "O gerilimli kasım ayında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç aniden 'Ayasofya cami olmalıdır' açıklaması yaptı! Arınç'ın gündem değiştirmek amaçlı demecine hangi AKP'liler destek verdi, iktidar sahipleri açıp baksın… Ardından 17-25 Aralık 2013'te Erdoğan'a yönelik FETÖ operasyonları yapıldı. Ayasofya her daim siyaset aracı oldu; aynen bugün olduğu gibi! Bu kışkırtıcı gündemin ortaya çıkışında FETÖ parmağı var mı, çok boyutlu 'düşünün' derim. Unutmayınız ki FETÖ, ABD-CIA projesidir. Rusya'yı kızdıracak provokatif oyuna gelmeyin" düşüncesini dile getirdi.

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