Soner Yalçın: Attila İlhan'ın dediğini düşünmek zorundayız, 'Türk aydını Batı'nın manevi ajanı!'

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Türkiye'nin Libya'da uluslararası hukukun gereğini yaptığını belirtti. Yalçın, "Bu hafta sonu Libya Watiya hava üssü, 'kimliği belirsiz' uçaklar tarafından vuruldu. Hedefin Libya'daki Türk askerleri olduğu belirtildi. Haber Reuters gibi ajanslara düştükten sonra bizim medyada bu saldırıyı memnuniyetle karşılayanlar olduğunu gördüm. İçim yandı. Attila İlhan'ın dediğini düşünmek zorundayız, 'Türk aydını Batı'nın manevi ajanı!" görüşünü savundu.

Yalçın, "Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti yardım isteyince iktidar konuyu TBMM'ye getirdi. Meclis, 2 Ocak 2020'de BM tarafından tanınan hükümeti desteklemek için Libya'ya asker gönderme tasarısını onayladı. Ve dört gün sonra Türk birlikleri Libya'ya gönderilmeye başlandı… Bu arada Türkiye, Libya'da sürekli tüm tarafları ateşkes ilan etmeye çağırdı. Çeşitli uluslararası toplantılar düzenledi." ifadesini kullandı.

Yalçın, "Bu çabalar sürerken bu hafta sonu Libya Watiya hava üssü, 'kimliği belirsiz' uçaklar tarafından vuruldu. Hedefin Libya'daki Türk askerleri olduğu belirtildi. Haber Reuters gibi ajanslara düştükten sonra bizim medyada bu saldırıyı memnuniyetle karşılayanlar olduğunu gördüm. İçim yandı. Ki…Bu kafa, Türkiye'nin Kıbrıs'ta olmasına karşı… Bu kafa, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de olmasına karşı… Bu kafa, Türkiye'nin her türlü emperyalist kuşatmayı yarmasına karşı… Bu kafa, milli meseleyi inatla AKP iktidarıyla sınırlı tutuyor. Oysa: İktidarlar gelir geçer; sonsuz olan Türkiye'dir, ülkemizin milli çıkarlarıdır. Halk, aydınların önünde. Attila İlhan'ın dediğini düşünmek zorundayız: 'Türk aydını Batı'nın manevi ajanı!” düşüncesini dile getirdi.

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