Soner Yalçın: Arda Ermut konuşmalıdır; Sezgin Baran Korkmaz'ı kendisine kim tavsiye etti?

Sözcü yazarı Soner Yalçın, 1 Ağustos 2018’de ABD-Utah Savcılığı’nın, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla düzenlediği iddianamede ismi geçen Jacob Kingston ile yapılan sorgudan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili bölümlere yer vererek, “Erdoğan’ı kim kandırdı?” başlıklı bir yazı yayımladı.

Jacob Kingston’un sorgudaki “New York'ta BM haftasıydı; ben, Baran, ve Levon onların olduğu bir toplantıdaydık. Toplantının bir bölümünde hepimiz el sıkıştık” sözlerini aktararak, 19-22 Eylül 2016’daki Birleşmiş Milletler/BM toplantısına dikkati çeken Yalçın Erdoğan’ın burada ifade ettiği, “Bu terör örgütü varlık gösterdiği 170 ülke için bir güvenlik tehdididir. Tecrübeyle sabittir ki FETÖ ile mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir” sözünü hatırlattı.

“Bu uyarıyı yapan Erdoğan, New York Peninsula Oteli'nde Jacob Kingston, Levon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz ile kim yan yana getirildi?” diye soran Yalçın, toplantıyı Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı organize ettiğini ve başında da Arda Ermut’un bulunduğuna dikkati çekti.

Erdoğan New York'a gitmeden on gün önce de medyada yer alan, “15 Temmuz gecesi ‘FETÖ' darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan ABD'li Washakie Yenilenebilir Enerji Grup'un yatırımlardan sorumlu üst yöneticisi, şirketin yatırım kararını değiştirmeyerek Türkiye'ye yapılacak 950 milyon dolarlık yatırım için imza attı.) 10 Eylül 2016)” haberlerine dikkati çeken Yalçın, “Haberde 'el sıkışan' iki kişinin fotoğrafı vardı: Sezgin Baran Korkmaz ve Arda Ermut!” dedi.

Sezgin Baran Korkmaz’ın New York dönüşünde Arda Ermut’a methiyeler düzdüğünü ifade eden Yalçın, “Tek görüşme yok; bir yıl sonra Eylül 2017'de Erdoğan, yine Jacob Kingston ile yan yana getirildi…” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Varlık Fonu Başkanı olan Arda Ermut konuşmalıdır; Sezgin Baran Korkmaz'ı kendine kim tavsiye etti? BoraJet'te olduğu gibi her taşın altından çıkan/ Erdoğan'ın 20 yıldır en yakınındaki bir AKP milletvekili mi?” sorularını gündeme getiren Yalçın, “Susarak kurtulunamaz; bu ikinci Zarrab davasıdır. Ve hedef yine Erdoğan'dır!” diye yazdı.

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