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Ekonomi

Soner Yalçın: Ankara'da kimin eli kimin cebinde belli değil; küreselciler kazandı yine!

31 Mart 2021 08:13

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na Mustafa Duman’ın atanmasına ilişkin olarak, “Ankara'da kimin eli kimin cebinde belli değil; küreselciler kazandı yine!”yorumunu yaptı.

Yalçın yazısında, "Morgan Stanley, Amerikan çok uluslu yatırım bankası. 42'den fazla ülkede ofisi var. Bunlardan biri Türkiye'de… İşte… 1988'de açılan Türkiye'deki ofisin Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman  Merkez Bankası'na ikinci adam oldu! Deniyor ki; 'yabancı sermayeye güven vermek amacıyla' getirildi. İyi de Morgan Stanley'e kim güvenir? Güven, tek kullanımlıktır; Morgan Stanley sicili ortada… Morgan Stanley, Türkiye Şubat 2021 Raporu'nda faiz artırımıyla doların 6.80 TL olacağını öngörmüştü! Son durum ortada… Ne diyeyim, Ankara'da kimin eli kimin cebinde belli değil; küreselciler kazandı yine! Rockefeller, Morgan Stanley ilişkisini yazmama gerek var mı? Dünyayı yöneten Dış İlişkiler Konseyi ile Morgan Stanley ilişkisini yazmama gerek var mı?" düşüncesini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Mustafa Duman kimdir?

Uzun yıllardır uluslararası finans sektöründe deneyimi olan Mustafa Duman, özellikle Portekiz Ticaret Bankası ve Morgan Stanley'de olmak üzere birçok önemli pozisyonda görev aldı.

ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gören Mustafa Duman, Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak adım atan Duman, 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri döndü. Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da eğitimin tamamladıktan sonra Esbank TAŞ’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

TIKLAIYIN | Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Mustafa Duman kimdir?

 

 

 

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