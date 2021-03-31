Soner Yalçın: Ankara'da kimin eli kimin cebinde belli değil; küreselciler kazandı yine!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Mustafa Duman kimdir? Uzun yıllardır uluslararası finans sektöründe deneyimi olan Mustafa Duman, özellikle Portekiz Ticaret Bankası ve Morgan Stanley'de olmak üzere birçok önemli pozisyonda görev aldı. ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gören Mustafa Duman, Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak adım atan Duman, 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri döndü. Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da eğitimin tamamladıktan sonra Esbank TAŞ’de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı. TIKLAIYIN | Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine getirilen Mustafa Duman kimdir?