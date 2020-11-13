Soner Yalçın: Albayrak’ın istifa metni ne yazık ki; bir devlet adamı gibi değil, kayınpederine kızgın bir damat gibi yazılmış 

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yayımladığı istifa metnini yorumladı. Yalçın, "Albayrak’ın istifa metni ne yazık ki; bir devlet adamı gibi değil, kayınpederine kızgın bir damat gibi yazılmış" görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "At izinin itizine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.' Metin, '(Allah) sonumuzu hayreylesin' diye bitiyor. Bu iki cümleyi nasıl yorumlamak lazım? Erdoğan'ın iktidarını hedef almıyor mu? İslam kültüründe hiçbir zaman olumlu beklentiler için 'Allah sonumuzu hayreylesin' denmez! Ekonomiden sorumlu bakanın bunu yazması tuhaf değil mi? Ekonominin reel durumu sandığımızdan daha mı kötü? İyi de, işlerin iyiye doğru gideceğine dair hep ümit verici mesajları kendisi vermedi mi? Ne oldu şimdi? Takke düştü kel göründü mü?" düşüncesini dile getirdi.