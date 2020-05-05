Soner Yalçın: AKP iktidarının anlaması gerekiyor; özgürlük, kimsenin istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmamasıdır

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, OdaTV'nin kuruluşunu anlattığı ve erişimin engellenmesine değindiği yazısında, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) haber sitelerine özgürlük getiren kararını hatırlatırken, "AKP iktidarının şunu anlaması gerekiyor: Özgürlük; kişinin-kurumun istediği her şeyi yapabilmesi değil, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmamasıdır" dedi.

Yalçın, bugün (5 Mayıs 2020) Sözcü gazetesinde yayınlanan yazısında, Türkiye'deki ilk haber sitesi Habertürk'ü kuran Ufuk Güldemir'in Turgut Özal ve Tansu Çiller yönetimleri konusunda özeleştiri yaptığını belirterek, "Sandım ki serbest piyasa özgürlüğü, tüm özgürlüklerinin güvencesi olacak. Oysa özgürlük olmadan serbest piyasa olmuyor…" dediğini aktardı.

Basın özgürlüğü konusunda yaşananları "Dün yaşadıklarımız/ve halen yaşanılan iktidarların özgürlüğe bakış sorunundan kaynaklanıyor…" şeklinde yorumlayan Yalçın, "Yaşasaydı Ufuk Güldemir'e sormak isterdim: Kendi medyamızı kurduk; ama varlığımız patronların değil iktidarın iki dudağı arasında; şimdi ne yapacağız?" dedi.

Yalçın'ın yazısının tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.