Soner Yalçın: 10 Aralık Hareketi bugün CHP yönetimini ele geçirdi

Sözcü yazarı Soner Yalçın, Parti yönetiminde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'akıl hocaları' olduğunu öne sürerek, CHP milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu , CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Burhan Şenatalar'ı işaret etti. Yalçın, "10 Aralık Hareketi bugün CHP yönetimini ele geçirdi. 'Yeni partiden' vazgeçtiler ama 'yeni siyaset anlayışından' vazgeçmiş değiller! Sadece 10 Aralık mı?

TESEV'den TÜSES'e kimileri Atatürk'ün partisi CHP'yi, '2002 AKP ayarlarına' döndürme gayretinde!" dedi.

"Yeni partiden' vazgeçtiler ama..."

Soner Yalçın, CHP milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu ve CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Burhan Şenatalar'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'akıl hocası' olduğunu iddia ederek, " Sadece 10 Aralık Hareketi'nden CHP milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu değil. CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Burhan Şenatalar diğer isim! Ki… 10 Aralık Hareketi'nin sözcüsüydü. FETÖ gazetesi Taraf'ın köşe yazarı Halil Berktay'a gönderdiği 2010 yılı başındaki açıklamasında şöyle dedi: – 'Atatürk tartışılamaz' diye son derece saçma bir görüşüm hiçbir zaman olmadı…Açıklamayı Berktay'a ulaştıran '10 Aralık Hareketi Yürütme Kurulu adına' kimdi dersiniz: Mevcut -örgütlerden sorumlu- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı! 10 Aralık Hareketi bugün CHP yönetimini ele geçirdi. 'Yeni partiden' vazgeçtiler ama 'yeni siyaset anlayışından' vazgeçmiş değiller! Sadece 10 Aralık mı? TESEV'den TÜSES'e kimileri Atatürk'ün partisi CHP'yi, '2002 AKP ayarlarına' döndürme gayretinde! Hâlâ… 'Kılıçdaroğlu Andımız'a niye sahip çıkmıyor' diye soruyorsunuz!" vurgusu yaptı.

Soner Yalçın'ın "CHP’ye 'AKP ayarı" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz