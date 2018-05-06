T24 LogoT24 Logo
Spor

Soner Demirtaş'tan altın madalya

DAĞISTAN,(DHA) Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, altın madalya kazandı

06 Mayıs 2018 22:52

DAĞISTAN,(DHA)

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, altın madalya kazandı.
Rusya Federasyonu\'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti\'nde düzenlenen şampiyonada milli güreşçi Soner Demirtaş, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya için karşılaştı. Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu\'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı ve üst üste 3\'üncü kez altın madalyanın sahibi oldu.
Erkekler serbest stil 74 kiloda bronz madalyayı ise Marquez ve Karpach elde etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DAĞISTANDHA Avrupa GüreşSoner DemirtaşRusya FederasyonuDağıstanCumhuriyetiFransız Zelimkhan KhadjievKaspiyskAli Aliyev Spor SalonuErkeklerMarquezKarpach

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24