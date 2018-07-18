Soner Arıca: Hiçbir klibimin Michael Jackson'ınkinden daha güzel olmayacağını biliyorum

Soner Arıca, kariyerinin 69. klip çekimlerini bitirdi. Arıca, 25 yıllık kariyerinin 5.5 yılını klip çekimlerine ayırdığını belirterek, "Zamanımın boşa geçmediğini görüyorum. Ne yaparsam yapayım, hiçbir klibimin Michael Jackson’ınkinden daha güzel olmayacağını biliyorum ama bu şov dünyası içinde benim kliplerime bakıp ‘Bu adam neler yapmış’ diyenlerin olduğunu da biliyorum" diye konuştu.

Sabah’tan İlker Gezici’ye konuşan Soner Arıca son klibiyle ilgili, “Nicelik ve nitelik açısından değerlendirdiğimde hepsi günün ölçülerine göre iyi işlerdi. Yıllar önce havuzda takım elbiseyle klip çektim, olay oldu, ‘deli’ dediler bana ama sonra herkes havuzda kıyafetli klip çekti. Bu kadar klip aslında 69 ay demek, o da 5.5 yıl yapıyor. Ben 25 yıllık kariyerimin 5.5 yılını kliplere ayırmışım yani” dedi.

“150 şarkının yarısından fazlasını kliplendirmişim” ifadesinde bulunan Arıca 19 klibini prodüktörlerin, 50’sini ise kendisinin çektiğini belirtti. Soner Arıca açıklamalarını şu sözlerle bitirdi: “Zamanımın boşa geçmediğini görüyorum. Ne yaparsam yapayım, hiçbir klibimin Michael Jackson’ınkinden daha güzel olmayacağını biliyorum ama bu şov dünyası içinde benim kliplerime bakıp ‘Bu adam neler yapmış’ diyenlerin olduğunu da biliyorum. Amacımız iyi konuşulmak, iyi insan olmak. Ben adam olmaya çalıştım ve bu konuda gurur duyuyorum kendimle. Sektörde arkamdan kimse “Soner’de şu kadar param kaldı” ya da ‘Hakkımızı yedi’ diyemez.”