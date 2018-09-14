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Söndürülmeyen nargile kömürü çatı katında yangın çıkardı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Afganistan uyruklu 9 kişi, evlerinin çatı katında içtiği nargilenin kömürünü söndürmeyi unutunca yangın çıktı

14 Eylül 2018 15:36

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, Afganistan uyruklu 9 kişi, evlerinin çatı katında içtiği nargilenin kömürünü söndürmeyi unutunca yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, binanın çatısını saran alevleri güçlükle söndürdü.    
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi Dursun Fakih Sokak\'taki binanın çatı katında çıktı. Afganistan uyruklu 9 kişi, oturdukları evin çatı katında nargile içtikten sonra kömürü söndürmeyi unuttu. Rüzgarın etkisiyle savrulan kıvılcımlar, çatıda yangın çıkmasına neden oldu. Alevleri gören komşular, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısını saran alevleri güçlükle söndürdü. Bu sırada evde uyuyan 9 Afgan, komşuları tarafından uyandırılınca dışarı koştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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