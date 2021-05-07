İngiltere, Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantina zorunluluğu uygulanan "kırmızı listeye" dahil ediyor.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'nin yanı sıra Nepal ve Maldivler'in de kırmızı listeye eklenecğeini söyledi.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine, otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.

İngiltere, bu uygulamayı farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor. Kırmızı listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.