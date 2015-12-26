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Kültür-Sanat

Sondaj yapılan araziden Roma dönemine ait mozaikler çıktı

Hayvan motifli mozaiklerin bulunduğu arazide, hamama ait olduğu düşünülen parçalar ve ve yer altı şebekesi için kullanılan pişmiş topraktan borular bulundu

26 Aralık 2015 21:50

Osmaniye'de inşaat için sondaj yapılan arazide Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, hayvan motifli mozaik kalıntıları bulundu.

Radiikal'de yer alan habere göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, hayvan motifli mozaik kalıntıları bulundu. İnşaat firması yetkilileri, Dere Mahallesi'nde 3. derece sit alanı içerisinde yer alan arazilerinde inşaat yapıp yapamayacaklarının tespiti için Osmaniye Müze Müdürlüğü'ne başvurdu.

Başvuru üzerine arazide sondaj başlatan müze müdürlüğü ekipleri, çalışma sırasında kaplan, boğa, geyik ve aslan gibi hayvan motifli taban mozaik, hamama ait olduğu düşünülen parçalar ile sütun parçaları ve yer altı şebekesi için kullanılan pişmiş topraktan borular buldu.

Osmaniye Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede kazı çalışması başlatılacağı öğrenildi.

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