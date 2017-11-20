T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sonbaharın vazgeçilmez 2 adresi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya 130 kilometre uzaklıktaki Kovada Gölü Milli Parkı ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, doğa yürüyüşçüleri ile fotoğrafçıların sonbaharda vazgeçilmez adresi oldu

20 Kasım 2017 13:15

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'ya 130 kilometre uzaklıktaki Kovada Gölü Milli Parkı ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, doğa yürüyüşçüleri ile fotoğrafçıların sonbaharda vazgeçilmez adresi oldu.
Isparta\'nın Eğirdir ilçesi sınırlarında yer alan, zengin bitki örtüsüne sahip Kovada Gölü Milli Parkı, özellikle hafta sonları günübirlik doğa yürüyüşçüleri için cazibe merkezi olarak dikkat çekiyor. İşaretlenmiş 8 yürüyüş parkurunun bulunduğu 6551 hektarlık alan, Toros göknarı, çitlenbik, menengiç ve defne gibi onlarca ağaç türü, yaban ördeği, kaz, angut, keklik ve çulluk gibi 153 kuş türü ile doğa fotoğrafçılarının da sonbahardaki adresleri arasında. Eğirdir\'in Yukarı Gökdere Köyü sınırları içerisinde bulunan Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı\'nda ise işaretlenmiş 15 yürüyüş parkuru bulunuyor. Alan, sonbaharda doğanın renginin kızıla bürünmesiyle görsel bir zenginlik sunuyor. 1300- 1848 metre rakımlı Kasnak Meşesi Ormanı\'nda 218 bitki türü bulunuyor.
SONBAHARIN DEĞİŞMEZ ADRESİ
Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Antalya\'daki doğaseverlerin her yıl özellikle sonbahar aylarında Kovada Gölü Milli Parkı ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı\'nda doğa yürüyüşü için bir araya geldiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Antalya, Isparta ve Muğla\'dan yürüyüş gruplarıyla bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Gök, “Antalya\'dan biz Börtü Böcek Yürüyüş Grubu, Fethiye\'den Termossos Doğa Grubu ve Isparta\'dan Istudak Dağcılık Kulübü olarak tanıtım amaçlı yöreye doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu doğa harikası bölgeler hem doğa yürüyüşçüleri hem de doğa fotoğrafçılarının sonbahardaki değişmez adresi oldu\" dedi.
Cuma Gök, 1300-1848 metre rakımlı Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı\'nda akmeşe grubuna dahi olan kasnak meşesinin boyunun 25 metreye, çapının ise 1.5 metre kadar ulaşabildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Kovada Gölü\'nde ise sazan, kadife ve tatlı su levreği, tatlı su ıstakozu bulunuyor. Göl çevresinde yaban domuzu, sansar, porsuk, tilki, tavşan ve ağaç sincabı görmek mümkün. Kovada Gölü\'nde 153 tür su kuşu tespit edildi. Yaban ördeği, kaz, angut, keklik ve çulluk bölgede rastlanan belli başlı türler. Kovada Gölü biyolojik çeşitliliği bol olan bir göl.\"
ÇOCUKLARA BİR AVUÇ YEŞİLLİK BIRAKMAMIZ LAZIM
Milli parklara sahip çıkılması gerektiğini vurgulan Gök, “Çocuklarımıza bırakacak bir avuç yeşillik olmalı. Kaçak avlanma ile ciddi mücadele şart. Devlet ciddi bir yatırım yapmış bu bölgede. Kamp alanları, parklar, tuvalet, lavabo, çocuk oyun alanları, kamp alanları. Ama bizler maalesef bunları çok hor kullanıyoruz\" diye konuştu. Özellikle sonbahar aylarında bölgenin hafta sonları yoğun ziyaretçi aldığını yineleyen Gök, doğayı seven herkesi bu güzellikleri korumaya davet etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selma KUNARANTALYA DHAANTALYAKovada Gölü Milli ParkıKasnak Meşesi Tabiatı Koruma AlanıIsparta EğirdirTorosEğirdir Yukarı Gökdere KöyüAlanKasnak Meşesi OrmanıSONBAHARIN DEĞİŞMEZ ADRESİ ProfesyonelCuma Gök Antalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24