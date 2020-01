Sonbaharın rengi 16. Filmekimi 29 Eylül'de başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 16. Filmekimi, 29 Eylül’de başlıyor. 51 filmlik programıyla Filmekimi yoğun istek üzerine 10 ek seansla bir kez daha sinemaseverlerin gözdesi olacak.

Filmekimi, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya festivallerinde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş, merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin programıyla ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği olacak.

Vodafone Red sponsorluğunda, İstanbul’da, 29 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 10 gün sürecek Filmekimi, bu yıl Beyoğlu’nda Beyoğlu ve Atlas sinemaları, Kadıköy’de Rexx Sineması ve Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda yapılacak.

Toplam yedi şehirde yapılacak Filmekimi gösterimleri İstanbul’un yanı sıra bu yıl 6-8 Ekim’deEdirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır ve 20-24 Ekim’de İzmir 27-29 Ekim tarihlerinde ise ilk defa Bodrum’a da uğrayacak.

16. Filmekimi programında, günümüz Fransız sinemasının en büyük dehalarından Bruno Dumont’un Jeanne d’Arc’ın çocukluk ve gençlik dönemini müzikal formunda anlattığı filmi Jeanette’ten, Cannes’da Lynne Ramsey’ye En İyi Senaryo ödülünü getiren You Were Never Really Here’a, yine Cannes’dan dört ödülle dönen, Robin Campillo’nun yönettiği Kalp Atışı Dakikada 120’den, rapçi bir kızı anlatan Patti Cake$’e kadar merakla beklenen birçok film yer alıyor. Filmekimi programında yer alan 10 filmin Oscar aday adaylığı açıklandı. Ayrıca, Onur Ünlü'nün son filmi Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok İstanbul prömiyerini, 2015’te ilk uzun metrajlı filmi Baskın ile sinemaseverleri korkutan Can Evrenol’un yeni filmi Housewife ise Türkiye prömiyerini Filmekimi’nde yapacak.

16. Filmekimi’nde ek seanslar

Filmekimi’nde sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmlere ek seanslar kondu:

Köpekdişi ve The Lobster ile aklımızı alan Yorgos Lanthimos’un, suçluluk, vicdan ve öç alma kavramlarını tavizsiz bir sertlikle ele aldığı son filmi Kutsal Geyiğin Ölüm

İsveç’in Oscar için aday adayı gösterdiği filmin yönetmeni Östlund’un “görselliği ve hikâyesiyle izleyiciyi kışkırtıp eğlendirecek zarif bir taşlama” olarak tanımladığı Kare

Cannes’da Jüri Ödülü kazanan, Günümüz Rus sinemasının büyük ustası Andrey Zvyagintsev’in, boşanma arifesinde çocuklarını gözden çıkaran çiftin hikâyesini anlattığı filmi Sevgisiz

Michael Haneke’nin işlevsiz aile, intikam, suçluluk ve bastırılmış duygular gibi temaları ele aldığı yeni filmi Mutlu Son

Claire Denis’nin boşanmış, tek çocuklu bir kadının “gerçek” aşk arayışını ironik bir dille anlatan son filmi İçimdeki Güneş

Cannes’da dört ödül birden kazanan 1990’ların başında, AIDS’in hiç durmadan can aldığı umutsuz günlerde, toplumdaki umursamazlığa, tahammülsüzlüğe ve ayrımcılığa karşı eylemlerini yükselten Act Up Paris örgütünü ve eylemcilerini anlatan Kalp Atışı Dakikada 120

Müziklerini Radiohead gitaristi Jonny Greenwood’un yaptığı, özellikle usta yönetmenliği, klasik anlatımı reddeden yaratıcı kurgusu ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken, Lynne Ramsey imzalı You were never really here

Cannes’da Diane Kruger’e En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazandıran ve Almanya’nın bu yıl “Yabancı Dilde En İyi Film” kategorisinde Oscar aday adayı olarak gösterdiği Paramparça

Guillermo del Toro’nun Venedik’te Altın Aslan kazanan son filmi Aşkın Gücü

Can Evrenol’un ikinci uzun metrajlı korku filmi Housewife

30 Eylül Cumartesi

Rexx Sineması

24.00 Aşkın Gücü

7 Ekim cumartesi

Citys Nişantaşı

24.00 Housewife

9 Ekim Pazartesi

Atlas Sineması

19.00 Kutsal Geyiğin Ölümü

21.30 Kare

Beyoğlu Sineması

19.00 Sevgisiz

21.30 Mutlu Son

City’s Nişantaşı

19.00 İçimdeki Güneş

21.30 120 BPM

Rexx Sineması

19.00 You were never really here

21.30 Paramparça

İlk kez düzenlendiği 2002 yılından bu yana İstanbullu sinemaseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği Filmekimi, 2016’da İstanbul dahil 6 şehirde toplam 90 bine yakın sinemaseverle buluştu.

Filmekimi konserleri Salon İKSV’de

2 Ekim Pazartesi akşamı Salon İKSV’de Filmekimi işbirliğiyle gerçekleştirilecek konserde, Fransız breakcore dehası, prodüktör Gautier Serre’in ne müzikal ne mental sınır tanıyan projesi Igorrr müziğin sert yüzünü tercih edenler için sahnede olacak. Metal ve elektronik müziğe tutkuyla bağlı olanları aynı çatı altında toplayacak konserin yıldızı Igorrr, Filmekimi’nde gösterilecek, Bruno Dumont’un yönetmenliğini üstlendiği Jeanette’in film müziklerinin de yaratıcısı.

Filmekimi’nin 8 Ekim Pazar akşamı yapılacak kapanış konserinde ise rembetiko’dan klezmer’e, cazdan fusion’a uzanan bir yelpazeyi kat eden Cümbüş Cemaat Salon İKSV sahnesini devralacak. Akordeon, keman, klarinet, davullar, darbukalar, gitarların bir araya geldiği, genişçe Balkan müziği olarak tarif edilebilen, gamsız, kedersiz müzikleriyle Cümbüş Cemaat, Tony Gatlif’in son filmi Djam’de Melik Şah ile birlikte yer aldı. Film için Tony Gatlif’in yeni sözler yazdığı geleneksel rembetiko parçalarını birlikte seslendirdiler ve filmin 70. Cannes Film Festivali’ndeki prömiyeri öncesinde bir de konser verdiler. Cümbüş Cemaat, Djam ile aynı günde Filmekimi izleyicisi için Melik Şah’ın da katılımıyla sahneye çıkacak.

Filmekimi Türkiye’yi Gezmeye Devam Ediyor

İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerindeki sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek. Filmekimi, bu yıl Edirne, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, İzmir ve ilk kez Bodrum’a da uğrayacak.

6-8 Ekim Edirne – Cinemarine Sinemaları Margi Outlet

13-15 Ekim Eskişehir – Cinemaximum Espark

13-17 Ekim Ankara – Ankara Büyülü Fener Kızılay

20-22 Ekim Diyarbakır – Cinemaximum Ceylan Karavil

20-24 Ekim İzmir - Cinemaximum Mavibahçe

27-29 Ekim Bodrum - Cinemaximum Midtown

Filmekimi Biletleri

Filmekimi biletleri Biletix satış noktaları, Biletix çağrı merkezi, Biletix web sitesi (biletix.com) ile Atlas ve Rexx sinemalarının gişelerinden temin edilebilir. Diğer şehirlerde bilet satışları ise Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden ve gösterimlerden bir gün önce sinema gişelerinden yapılacak. Filmekimi biletleri tüm satış kanallarında hizmet bedeli eklenmeden satışa sunulacak.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) sadece 8 TL. Tüm 21.30 seansları 20 TL ve hafta sonu seansları tam 20 TL, indirimli 14TL.

Filmekimi Edirne tüm seanslar tam 15TL, öğrenci 13 TL,

Filmekimi Eskişehir tüm seanslar tam 11 TL, öğrenci 9 TL,

Filmekimi Ankara tüm seanslar tam 17 TL, öğrenci 14 TL,

Filmekimi Diyarbakır tüm seanslar tam 11 TL, öğrenci 9 TL,

Filmekimi İzmir tüm seanslar tam 17 TL, öğrenci 14 TL,

Filmekimi Bodrum tüm seanslar tam 14TL, öğrenci 12 TL,

Vodafone Red ve FreeZone’lular bu yıl Filmekimi’ne 1 bilet aldıklarında 2. biletleri hediye olacak.