Sonbaharın Ateşi, Parfümün Dansı!

T24 - Akdeniz Latin Müziğinin Ustası Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Akdeniz esintileriyle çimlere yayılacağınız, müziğin ve sohbetin tadını çıkaracağınız, bir akşamı Ankara'da ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de sunacak.



Müzik, dans ve parfümlerle Sicimoğlu’na yakışır, 5 duyuyu da harekete geçirecek “gustolu” bir konser ambiyansı Ankaralıları bekliyor.



Akdeniz esintileriyle çimlere yayılacağınız, müziğin ve sohbetin tadını çıkaracağınız, isterseniz de dans pistinde ateşli dans figürlerinizi sergileyebileceğiniz bir akşam sizleri bekliyor. Bu konser, LEO Organizasyon tarafından DURANCE’ın katkıları ile, Radyo ODTÜ’nün basın sponsorluğunda düzenleniyor.



Durance o gece için farklı bir konser ortamı hazırlıyor: Konser mekanını kokulandırarak ilk kez bu büyüklükte bir açık alanda “mekan parfümleri”ni tanıtacak. Durance mekan parfümleri doğallığı, koku çeşitliliği ve rafine tarzı ile özel bir ambiyans yaratacak. Saat 19:00’da kapı açılışıyla eğlence başlıyor. DJ Hakan Gürer konukları müzikleriyle ısıtıyor. Ardından 20:30’da Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars sahne alıyor.





Ayhan Sicimoğlu’nun kendi kaleminden projesi



“Modern Latin müzik, 1960’larda doğan “Salsa”nın oğlu. Şeceresi hayli köklü olan Salsa ise Afrikalı anne ve İspanyol babadan, Küba doğumlu. Endülüs’ten kopmuş İspanyol şarkıları “Cancion” ve Batı Afrika’nın “Bantu” ve “Arara” bölgelerinden köle alınmış ayinler karışımı bu sentez, İspanyol renkleri ve Afrika Perküsyonunun nefis “fusion”ı. İçinde bir kaç damla Fransız “Creole” bile var. Hatta Endülüs’ten miras Doğu ve Arap melodilerini de uzaktan duyabilirsiniz.



Bu müziğin en çok iki yönünü seviyorum. Birincisi, binlerce yıllık Afrika ayinleri, İspanyol şiirleri, Endülüs/Arap gazelleri, Fransız şansonları ve Amerikan cazı kokteyli olması, ikincisi bu enfes sentezin evriminin çok düzenli, kendi ahenginde ve usta ellerden çıkmış olması.



Müziklerde çok sık rastlanan dejenerasyon, toplumlarda yaşanan kültür çürümesi ile kol kola ilerler. Tahmin ediyorum Küba devrimi yaşanmasaydı bu müzik bu kadar lezzetli, taze, yabancı katkılardan korunmuş ve kimyevi boyalardan yoksun kalmayacaktı. Grubum Latin All Stars Akdeniz'in sıcacık elleri ve ılık gustosu ile şimdiye kadar duymadığınız bir tadla yoğuruyor bu karışımı.