Sonbaharda depresyona dikkat!

Güneşi az görmek, iş sorumluluklarının artması, okulların başlaması, havaların serinlemesi insanlarda birtakım ruhsal değişimlere neden olabiliyor.

Uzmanlar ise bu ruhsal değişimin neden olduğu sonbahar depresyonunun hüzün, yorgunluk ve enerji azlığına yol açtığına dikkat çekiyor.

Esengül Demirbaş’ın Milliyet’teki haberine göre, mevsimsel depresyonun kişiyi iki haftaya kadar etkileyebileceğini belirten uzman psikolog Emrah Polat, “Güneş ışığının azalması vücutta mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin daha az salgılanmasına neden oluyor. Özellikle İskandinav ülkeleri gibi kış aylarının çok yoğun geçtiği bölgelerde bu nedenle depresyona karşı “ışık tedavisi” uygulanıyor” dedi.

Tekrarlama ihtimali

Sonbahar depresyonunun kadınlarda daha sık görüldüğünü kaydeden Polat, şöyle devam etti:

“Depresif duygu durumu, kaygı ve endişe genellikle kadınlarda daha sık görülür. Diğer taraftan daha önce depresyon tanısı almış kişilerde de bu dönemlerde depresyonun tekrarlama ihtimali artar. Özellikle karamsar, endişeli, özgüveni düşük kişiler bu dönemlerde daha fazla risk taşırlar. Belirtiler iki haftadan uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurmak gerekir.”

Belirtileri nelerdir?

- Her gün, gün boyu süren bir biçimde üzgün, endişeli, boşluktaymış gibi hissetmek.

- Her zaman yaptığınız şeylerden eskisi gibi zevk alamamak.

- İştahınızda azalma veya artma.

- Hemen her gün uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma.

- Karar vermekte güçlük çekme.

- Yorgun, bitkin hissetmek.

- Cinsel isteğin azalması.

Nasıl kurtuluruz?

- Düzenli egzersiz yapın. Günde bir saat yürüyüş bile yeterli.

- Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

- Arkadaşlarınıza vakit ayırın.

- İşyerinde kısa molalar verin.

- Keyif aldığınız aktiviteleri planlamaya çalışın.

- Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanın.