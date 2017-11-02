Sonbaharda 'Barış İçin Müzik'te neler oldu?

Barış için Müzik Vakfı'nın etkinlikleri sonbaharda da dolu dolu geçti. Vakıf, Çocuk ve Gençlik Orkestrası ve Oda Müziği Toplulukları'yla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekim ayında Vakfın Çocuk ve Gençlik Orkestrası, West İstanbul Music Festivali'nde sanatseverlerle buluştu. İlk Adım Orkestrası ilk kez kendi enstürman gruplarıyla toplu çalışma gerçekleştirdi. Vakıf, şimdi de 80 üyeli yeni bir çocuk orkestrası kurma amacıyla 39. İstanbul Maratonu'na katılmaya hazırlanıyor. Sonbaharda pek çok aktivitede bulunan Barış için Müzik, gerçekleştirdiği etkinlikleri şöyle anlattı:

"Çocuk ve gençlik kollarımıza kayıtlar devam ediyor. Gençlik koromuz 31, çocuk koromuz 47 üyesiyle, Ceyda Çekmeci liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğitmen ve koro şefimiz Ceyda Kasım ayında Leipzig Operası Çocuk Korosu'nu ziyaret edecek.

8 Ekim'de Edirnekapı Çocuk ve Gençlik Orkestralarımız West İstanbul Music Festivali'nde bir konser verdi. Toplam 59 müzisyenin sahne aldığı konser sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Öğrenciler, festival alanında konser öncesi eğlenceli atölyelere katılma fırsatı da buldu.

Barış için Müzik İzmir birimi koordinatörü Tolga Akın ve keman eğitmeni Selin Doğan vakfa ziyaretler gerçekleştirildi. Kendileriyle hem başlangıç sınıflarımızın gözlemlerini yaptık, hem de Barış için Müzik İzmie-Ceet İnci Vakfı çocuk Orkestrası'nın gelecek dönemdeki planlamalarını konuştuk.

Sistema England bünyesindeki Th Nucleo Project'in kurucusu Lucy Maguire, çalışma ziyaretine geldi. İlk Adım Orkestramızla prova yapan Lucy, ekibimizden Eren Topal, müzik direktörlerimizden Samuel atus ve Gençlik Orkestra'mızın üyelrinden Şule Taşova ile birlikte Adalar birimine eğitim ziyaretine de katıldı.

İlk Adım Orkestramızın yaylıları ilk kez kendi enstürman gruplarıyla toplu çalışmasını ekim ayında gerçekleştirdi. Perküsyon ve üflemeli enstürmanların orkestra provası kasım ayında başlayacak. Konuk eğitmenimiz Lucy'e İlk Adım Orkestrası'yla çalışmaları için teşekkür ederiz.

28 Ekim'de Bursa Koru Park AVM'de, 14.00 ve 16.15'te iki konser gerçekleştirdik. Barış için Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması kapsamında verdiği konserleri müzik direktörlerimizden Felix Briceno yönetti.

39. İstanbul Maratonu'nda, 80 üyeli yeni bir çocuk orkestrası kurma hedefimize destek olmak amacıyla Barış için Müzik adına maratona katılacak koşucularımızı vakıfta açık prova etkinliğimizde ağırladık. Ayrıca, 28 Ekim'de Ece Memecan'ın gönüllü antrenörlüğünde koşucularımızla, Fener Sahili'nde 5 km'lik parkurda eğlenceli bir antreman gerçekleştirdik.

Barış için Müzik tarihçesi

Barış için Müzik, mimar Mehmet Selim Baki tarafından 2005 yılında kuruldu. Baki’nin gençlik hayali olan bu girişim, eşi Dr. Yeliz Baki ile sürdürdükleri çalışmalar sonucunda 2011 yılında Barış için Müzik Vakfı’na dönüştürüldü. Bugün Barış için Müzik Vakfı çatısı altında Barış için Müzik Çocuk ve Gençlik Orkestrası, Barış için Müzik Oda Müziği Toplulukları çalışmalarına devam ediyor."