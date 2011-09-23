-Sonbahar tutkusu ''filmekimi'' başlıyor İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Sinemaseverlerin sonbahar tutkusu ''Filmekimi'', 8-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ''Filmekimi'', 8-15 Ekim tarihlerinde 8 gün boyunca Atlas, Beyoğlu, Nişantaşı City's ve Cinebonus Maçka G-Mall olmak üzere 4 sinemada sinemaseverlerle buluşacak. Bu yıl 10. yaşını kutlayan ''Filmekimi'', dünyanın belli başlı festivallerinde ödüller kazanan, Berlin, Cannes, Venedik ve Toronto'da dünya prömiyerlerini yapan filmlerle usta yönetmenlerin son yapıtlarının da aralarında bulunduğu 39 filmle izleyicilerin karşısına çıkacak. İzleyicilerin heyecanla beklediği ''Filmekimi'' broşürleri, 24 Eylül cumartesi gününden itibaren Atlas, Beyoğlu,Nişantaşı City's ve Cinebonus Maçka G-Mall sinemalarından ve İKSV'den 1 lira karşılığında temin edilebilecek. ''Filmekimi'' biletleri, 1 Ekim cumartesi günü saat 11.00'den itibaren Biletix satış noktaları, ''www.biletix.com'', Biletix çağrı merkezi ''0 216 556 98 00'' ile gösterimlerin yapılacağı sinemaların gişelerinden satışa sunulacak. ''Filmekimi''nde hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) 5 lira, hafta içi 19.00 ve 21.30 seansları ile hafta sonu tüm seanslar tam 14, indirimli 8 lira olacak. ''Filmekimi'' 10. yılında, İstanbul sınırlarını aşacak ve Avrupa Birliği programı MEDIA'nın da desteğiyle Türkiye'nin beş kentine daha sinemanın en iyi ve en güncel örneklerini götürecek. ''Filmekimi'' ve bu yılki İstanbul Film Festivali programında gösterilen filmlerden oluşturulan özel seçkinin gösterimleri, 13–16 Ekim'de İzmir, 20–23 Ekim'de Bursa ve Konya, 27–30 Ekim'de Trabzon ve Diyarbakır'da yapılacak. Bilet fiyatları İzmir için öğrenci 8, tam 10 lira, Bursa, Konya ve Trabzon için öğrenci 5, tam 8 lira, Diyarbakır için öğrenci 3, tam 5 lira olarak belirlendi. Bu 5 şehirdeki biletler de yine Biletix üzerinden 1 Ekim cumartesi gününden itibaren satışa çıkacak.