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Yaşam

Sonbahar molası bitiyor

Yaza verilen iki günlük ara bu hafta sonu bitiyor.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 -  Yaza verilen iki günlük ara bu hafta sonu bitiyor. Türkiye'nin büyük bölümünün son iki günde yaza ara vererek sonbahara yaptığı geçiş bu hafta sonu bitiyor.


Cumartesi gününden itibaren yağmur Marmara bölgesini terk ediyor. Cumartesi Doğu Marmara'da görülecek gökgürültülü sağanak yağış pazar günü yerini güneşli bir havaya bırakacak.


Pazar günü sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek yağış, daha sonra yurdu tamamen terk edecek.


Hava sıcaklıkları da mevsim normallerine dönecek.


Bugün İstanbul'da sıcaklık 26 derece civarında seyredecek, yarın ve pazar günü ise 1-2 derece artış olacak.


Ankara'da da benzer bir sıcaklık grafiği dikkat çekiyor.

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