Sonbahar- Kış sezonunun vazgeçilmez trendleri

Paris
'in ünlü modaevleri, başkentte düzenlenen 2008-2009 Sonbahar-Kış defilesinde koleksiyonlarını sergiliyor.Paris
'in tanınmış modaevi Jean-Louis Scherre'in uzun yıllar stilistliğini yapan Stephane Rolland'ın tasarladığı Haut-Couture koleksiyonu en çok konuşulanlardan oldu. 2008-2009 Sonbahar/Kış kreasyonlarında emprime üzerine beyaz, bej ve siyah renklerini kullanan Rolland, geniş kesimli ve etek boyu uzun tasarımlarıyla moda severlerden tam not aldı. Fransız
modacı Rolland'ın, her zam
an olduğu gibi, kadını kadınca giyinmeye yönlendiren tarzda hazırladığı koleksiyon, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
Chanel defilesinde ise en çok dikkat çeken şey kristaller ve takılar oldu. Saçlarda, ayakkabılarda, elbiselerde, çantalarda, eldivenlerde anlayacağınız tüm kıyafet ve aksesuarları kristal boncuklar ve broşlar süslüyor. Ayakkabılar mokesen küt burunlu. Geçtiğimiz sezon sivri burunlar, bu sezon yuvarlak burunlar, 2008 2009 sonbahar kış sezonunda ayakkabıların üzerini büyük broşlar ve kristaller süslüyor.
Büyük fırfırlı yakalar, bukle ceketler, etek boyundan büzgülü elbiseler ve etekler ve de golfçu pantolonları 2008 2009 kış sezonun trendleri arasında. Anlayacağınız 2007 ilkbaharında kullanılan şort ve balon etek modelleri, 2008 2009 sonbahar ve kışında da kullanılmaya devam edecek...
Bu arada saçlarda uzun modeller dikkat çekiyor. Kesilen saçlar tekrar yerine ekilecek gibi. 2008 2009 sonbahar kış sezonunda sade makyaj yapılacak. Yanlız göz kalemleri ön plana çıkıyor ve daha belirgin. Kedi gözü makyajına devam. Zaten cildinizin sağlığı için fazla makyaj yapmayın ve kullandığınız makyaj malzemelerinde doğal ürünleri tercih edin.
Bu yaz sezonun büyük takı trendi 2008 2009 kışı ile birlikte iyice büyüyor. Özellikle kolyeler ve sonra bileklikler. Hemen hemen bütün markaların defilelerinde büyük büyük kolyeler , üst üste takılan kolyeler, büyük bileklikler vardı. Geçtiğimiz kış vurgulanan ayakkabı ve botlar 2008 2009 sonbahar ve kış modasında yerini aksesuarlara bırakmış durumda. Özellikle Balenciaga, Marc Jacobs, Givenchy, Burberry, Yves Saint Laurent, Vera Wang.