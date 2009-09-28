Sonbahar depresyonla geliyor!

Gerçekleşen mevsim değişikliğinin insanlarda neden olduğu sonbahar depresyonu ile ilgili soruları İnternational Hospital’dan Psikolog Ferahim Yeşilyurt yanıtladı:



Sonbahar geldiğinde neden depresif oluyoruz?



Havaların kötüleşmesi, açık alanlardan tekrar kapalı alanlara gidilecek olması keyifsizlik verebilir. Güneşi az görmek, iş sorumluluklarının artması, okulların başlaması, havaların serinlemesi insanlarda bazı ruhsal değişimlere neden olur.

Sonbahar depresyonunun en sık rastlanan belirtileri; hüzün, yorgunluk ve enerji azlığıdır. Diğer belirtiler ise şunlardır:



* Sabah uyanmakta güçlük çekme

* Yataktan kalkmak istememe

* Karamsarlık

* Cinsel enerjide azalma

* Çabuk sinirlenme



Depresif ruh halinden çıkmak için neler yapılmalıdır?



İyi bir tatil sonrasında yeterince dinlendiğimizi düşünmek lazım. Yeni planlar hem bizi bir şeyler yapmak için zorlar hem de hareketlendirir. Uyku ve beslenme alışkan-lıklarımızı yeniden düzenlemek gerekir. Yeni amaçlar, hedefler oluşturmak gerekir.



Enerjinizi artırmak için



* Düzenli egzersiz yapın. Günde bir saat yürüyüş bile yeterli.

* Sağlıklı beslenmeye özen gösterin.

* Aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkın.

* Güne mutlaka iyi bir kahvaltıyla başlayın.

* İşyerinde kısa molalar verin.

* Keyif aldığınız aktivitelere yönelin.



En çok kimlerde görülüyor?



Depresif duygu durumu, çökkünlük, kaygı ve endişe genellikle kadınlarda daha sık görülür. Diğer taraftan daha önce depresyon tanısı almış kişilerde de bu dönemlerde depresyonun tekrarlama ihtimali artar.



Yiyeceklerin de ruh halimiz üzerinde etkisi var mı?



Beyaz şekerden uzak durmak gerekir. Kan şekerini hızla yükseltip düşürdükleri için halsizlik, yorgunluk hislerine neden olabilir. Şekeri doğal meyvelerden almak daha iyidir. Ayrıca vitamin eksikliğine bağlı olarak da halsizlik hissedilebilir. Bunu gidermek için doğal ya da medikal vitaminler kullanılabilir.



