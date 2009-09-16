Sonbahar cildinizi soldurmasın

Yaz aylarının bittiği, sonbahar aylarının sürdüğü ve kış soğuğunun da kapıda olduğu bugünlerden cildinizin etkilenmemesi imkansız! Tam bir geçiş dönemi yaşadığımız bu dönemde tepeden tırnağa özel bir bakım yapmakta fayda var. Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Dolar, cildine özen gösterenlere bakım reçetesi...

En hassas bariyer cildimiz: Sıvı ve ısı dengesini sağlayan, salgı yapan, duysal ve immünolojik pek çok işlevi olan cildimiz, aynı zamanda iç ortam dengesi ile dış çevrenin potansiyel zararları arasında bir bariyer oluşturarak yaşamsal bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla çevrede oluşan değişiklikler ilk ve doğrudan cildimizi etkiler. Şüphesiz bu çok sayıda işlevlerin dışında cilt, yumuşak, parlak, temiz ve pürüzsüz görünümü ile estetik açıdan da önem taşır.

Mevsim geçişleri yapratır: Mevsim geçişlerinde cildin hava koşullarına ayak uydurması için bazı önlemlerin alınmasında fayda vardır. Yazın güneşin ve nemin etkisiyle yıpranan hasar gören cildimiz sonbaharın gelmesiyle özellikle ani ısı değişikliklerinden olumsuz yönde etkilenir.

Lekelenmemesi için nemlendirin: Güneşin kuruttuğu cildin nemlendirilmesi çok önemlidir. Özelikle bronzlaşma ile birlikte cildin tekrar kendini yenilemesi sürecinde cildin üst ölü tabakaları kepek kepek dökülür. Bu süreçte uygun bir nemlendirme yapılmazsa ciltte homojen olmayan renk farklılıkları ve lekeler ortaya çıkar. Yalnız dikkat etmek gereken husus cildinizi nemlendirirken yağlandırmayın. Cilt tipine uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanılmadığı zaman gözenekler tıkanıp siyah nokta oluşur.

Kalınlaşan cilde peeling gerek: Yaz sonrası güneşin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen, kırışan ciltleri sonbahar ve kış aylarında uygulanan kimyasal peeling ile tedavi etmek mümkündür. Doğal meyve asitlerinden üretilen çeşitli ajanlar deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır.