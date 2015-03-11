SONAR'ın seçim anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

2011 seçimiyle geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimini en doğru tahmin eden SONAR Araştırma Şirketi'nin mart ayı anketi yayımlandı. Ankette AKP’nin oy oranı yüzde 40, çıkaracağı milletvekili sayısı 243. Ankete göre HDP de barajı aşıyor.

12 Haziran 2011 Genel Seçim sonuçlarını yüzde 1’lik yanılma payıyla doğru tahmin eden, 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de bilen SONAR’ın son anketinde şu sonuçlar yer aldı:

AKP yüzde 40, CHP yüzde 27.1, MHP yüzde 18, HDP 10.1, Vatan Partisi 2,8 ve diğer 1.8.

Ankete göre, AKP 243, CHP 133, MHP 116 ve HDP de 58 milletvekili çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde düzenlediği mitinglerde “400 vekil verin başkanlık sistemini getirelim” isteği de bu ankete göre hayata geçemiyor. Yani, AKP hayalini kurduğu tek başına iktidar için gerekli olan 276 sayısını bulamıyor.

Kararsızlar dağıtılmadan çıkan sonuç

SONAR bu sonuçlara, dört ayda bir “yüz yüze anket yöntemi”yle ulaşıyor. Çalışma, farklı ekonomik ve demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il/ilçe/belde kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 3 bin kişiyle gerçekleştiriliyor. Saha çalışmasından dönen anketlerin kontrolü yapıldıktan sonra, döküm ve kodlama işlemleri tamamlanıyor ve anketler bilgisayar analizine tabi tutuluyor. Bilgisayar analizinden sonra da veriler tablo haline getiriliyor. Yine kararsızlar ve oy kullanmayanlar dağıtılmadan alınan sonuçlara göre AKP yüzde 36.2, CHP yüzde 24.5, MHP 16.3, HDP 9.1, Vatan Partsisi 2.8, Diğer 1.6 ve kararsızlar yüzde 9.5.

HDP barajın altında kalırsa ne olur?

SONAR’ın anketindeki diğer bir çarpıcı sonuç da ‘HDP baraj altında kalırsa’ bölümü. SONAR, eksi-artı 1.7 yanılma payını hesap ederek şu sonuçlara ulaşmış: AKP yüzde 41.7, CHP yüzde 26.6, MHP yüzde 18, HDP 9.1, Vatan Partisi 3.2 ve Diğer 1.4. Bu oranlar ışığında yapılan simülasyon sonucuna göre de milletvekili sayısı, AKP: 274, CHP: 148, MHP: 128 ve HDP:0. HDP’nin barajı geçememesi halinde de AKP yüzde 41.7 oranı ile 276 vekil sayısın tutturamayabilir ya da kıl payı 276’yı geçebilir. SONAR’ın anketinde “Abdullah Gül’ün aktif siyasete dönmesi ve milletvekili adayı olmasını olumlu buluyor musunuz?” sorusuna da halkın yüzde 53.2’si “Olumlu buluyorum” yanıtını vermiş. “Hayır olumsuz buluyorum” diyenlerin oranıysa yüzde 30.6. Fikri ve cevabı olmayanların sayısı da yüzde 16.2. SONAR’a göre, seçimlerdekine benzer bir oy pusulası kullanıldığında karasız cevapları daha düşük çıkıyor.