ORC'nin seçim anketine göre, hangi parti yüzde kaç oy alacak?

2015 Genel seçim sonuçlarını önceden tahmin etmek için anketler yapan araştırma şirketleri seçim tarihi yaklaştıkça anket sıklığını artırıyor. ORC Araştırma şirketinin yaptığı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nda vatandaşa "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?; Başkanlık sistemi ve çözüm sürecini destekliyor musunuz?" soruları yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre bu pazar seçim olsa AKP yüzde 50,0 ile en çok oyu alan parti olacak. CHP'nin oyu yüzde 23,2, MHP'nin oyu yüzde 13,5 oranında. 2015 seçimlerine parti olarak girme kararı alan HDP'nin oyu ise yüzde 8,4. Bu durumda HDP yüzde 10 barajını aşamıyor.

Araştırma 4-7 Mart tarihleri arasında 35 ilde toplam 3160 kişiyle yüzyüze anket tekniği uygulanarak yapıldı. Ankette 7 Haziran genel seçimleri, çözüm süreci, başkanlık sistemi ve iç güvenlik yasası soruldu.

ORC Araştırma Şirketi'nin yaptığı siyasi gündem anketi, çözüm sürecine desteğin giderek arttığını ortaya koydu. Dolmabahçe'de yapılan görüşmenin ardından yapılan 'PKK'ya silah bırakma çağrısı' çözüm sürecine olan desteği artırırken Şubat ayında yüzde 65.7 olan destek oranı yüzde 67.5'e yükseldi.

Çözüm'de 13 puanlık artış

4-7 Mart arasında, 35 ilde 3 bin 160 kişi ile yapılan kamuoyu yoklaması önemli sonuçlar ortaya koydu. "Çözüm sürecini destekliyor musunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 67.5'i 'destekliyorum', yüzde 32.5'i ise 'desteklemiyorum' yanıtı verdi. Ankete göre çözüm sürecine destek oranı ekimde yüzde 54.3, kasımda yüzde 54.5, aralıkta yüzde 59.5, ocakta yüzde 63.4 ve şubatta da yüzde 65.7 iken mart ayı başı itibariyle çıkan oran süreci destekleyenlerin oranının giderek arttığını gösterdi. Rakamlar 6 ayda sürece destek verenlerin oranının yüzde 13 arttığını ortaya koydu.

AKP yüzde 50'ye ulaştı

Ankette, "7 Haziran 2015 genel seçiminde oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların verdiği yanıtlar AK Parti'nin oy oranının yüzde 50'ye ulaştığını ortaya koyarken, "Cumhurbaşkanlığı seçiminden bugüne partilerin aylık oy dağılımı"na göre ise AK Parti'nin oylarının ağustostan bu yana arttığı belirlendi. Ağustosta yüzde 47.1 olan AK Parti'nin oy oranı eylülde yüzde 47.4, ekimde yüzde 47.3, kasımda yüzde 48.5, aralıkta yüzde 49.4 oldu. Ocak ayında yüzde 48.6'ya gerileyen oylar şubatta yeniden artarak yüzde 49.8 olarak gerçekleşti. Martta ulaşılan yüzde 50'lik orana ilişkin ise ankette, 'her iki seçmenden birinin AK Parti'ye oy verdiği' tespiti yapıldı.

CHP ve MHP'de düşüş var

Ankete katılanların yüzde 23.2'si CHP, yüzde 13.5'i MHP'ye oy vereceğini belirtirken ankette her iki partinin ağustostan bu yana aylık oy dağılımına da yer verildi. CHP'nin oy oranı ağustosta yüzde 25, eylülde yüzde 24.3, ekimde yüzde 24.6, kasımda yüzde 23.1, aralıkta yüzde 23, ocakta yüzde 23.3, şubatta da yüzde 23.2 oldu. MHP'nin ise ağustosta yüzde 14.2 olan oy oranı eylülde yüzde 15'e çıkarken ekimde yüzde 13.5, kasımda yüzde 13.7, aralıkta yüzde 13.1 oldu. Ocakta yüzde 13.5 olan oy oranı şubatta yüzde 13.9'a çıkarken mart ayı itibariyle çıkan yüzde 13.5'lik oran, MHP'nin oylarında düşüş yaşandığını ortaya koydu.

HDP baraj altında

Araştırmaya göre, HDP seçimlerde yüzde 10'luk seçim barajını aşamıyor. Halkın yüzde 8.4'ü HDP'ye oy vereceğini belirtirken ankette HDP'nin oy oranının ağustosta yüzde 10.2, eylülde yüzde 9.5, ekimde yüzde 8.3, kasımda yüzde 8, aralıkta yüzde 7.9, ocakta yüzde 8.2 ve şubatta da yüzde 8.9 olduğu kaydedildi.

Paketi bilen destekliyor

Ankete katılanlara "İç güvenlik yasasından haberdar mısınız?" sorusu yöneltilirken bu soruya yüzde 81 oranında 'haberdarım' karşılığı verildi. Yasadan haberdar olanlar arasında pakete destek oranı ise yüzde 69,3 olurken yüzde 30,7'lik kesim destek vermediğini kaydetti.