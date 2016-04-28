SONAR'ın anketine göre Akşener genel başkan olursa MHP, CHP'yi geçiyor

SONAR Araştırma Şirketi, Meral Akşener’in MHP Genel Başkanı olması durumunda yeni bir seçimde CHP’yi geçeceğini iddia etti.

Araştırmada parlamenter sistemin devamını isteyenlerin oranı yüzde 58,8 olurken, başkanlık sistemini isteyenlerin oranı ise yüzde 32,7’de kaldı.

Araştırmada aynı sorudan elde edilen verilere kararsızlar da eklenince Meclis’e yalnız AKP ve CHP girerken HDP ve MHP barajı geçemiyor.

Araştırmaya göre “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen yanıtta, AKP yüzde 48,77 ile çoğunluğu elde ederken HDP’nin barajı aşamadığı görüldü.

Ankete göre, MHP’de olabilecek genel başkan değişiminin, partilerin oy oranına etkisi yüksek. Koltuk değişimi olursa, ankete göre MHP oy oranını son seçimlere göre yaklaşık iki katı artırarak ana muhalefet partisi oluyor.

SONAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı seçim anketine göre, Türkiye’de en çok güvenlilen kurum TSK olurken, en az güvenilen kurum da AK Parti hükümeti oldu.