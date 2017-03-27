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SONAR, referandum anketinin sonuçlarını açıkladı

SONAR, mart ayı referandum anketini açıkladı

27 Mart 2017 01:28

SONAR referandum için yaptığı araştırmanın sonucunu duyurdu. Sonuçlara göre, “Hayır” oyu vereceklerin oranı yüzde 51,02 olarak gözüküyor.

SONAR, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 oy alacağını öngören bir anket gerçekleştirmişti. Seçim sonucu Erdoğan'ın aldığı oy yüzdesi 51,76 olmuştu.

SONAR  mart ayı referandum anketine göre, “Evet” oyu verecek olanlar yüzde 48,98’de kalırken, “Hayır” oyu verecek olanlar yüzde 51,02 ile önde gözüküyor.

Kararsızlar “Hayır” eğilimli

Sonar Araştırma A.Ş.’nin sahibi Hakan Bayrakçı, araştırmada kararsızlar ve görüşünü belirtmeyenlerin daha çok “Hayır” eğilimlerini söylemeye çekinen vatandaşlar olduğunun saptandığını belirtti.

Araştırma künyesi

Araştırma 5.000 kişi ile, 10-24 Mart tarihleri arasında, Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre (NUTS-2), 26 ilde gerçekleştirilmiştir.

İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Samsun, Trabzon, Adana, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Erzurum, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay İllerinde “Yüz yüze anket yöntemi” ile; Ağrı, Van ve Mardin “CATI” ile yapılmıştır.

Çalışma, farklı sosyo-ekonomik e sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il/ilçe/kır kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Hata Payı: 0,95 güvenlik sınırı içinde (%)+/- 1,34’tür.

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