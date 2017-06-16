Sónar Festivali'ne gidemeyenler için canlı yayın seçeneği

Barselona'da 17 Haziran'a kadar sürecek olan Sónar Festivali'nde yer alacak isimler, Red Bull Music Academy tarafından Red Bull Radio'dan canlı olarak yayınlanacak.

Sonar Festival’de bu yıl Christian Tiger School, Early Sweatshirt, Sofie Winterson, Suzanne Ciani, Floorplan Live, Veronica Vasicka gibi müzisyenler yer alıyor.

Sónar nedir?

Bir şehir festivali olarak Barselona’da başlayan Sónar Müzik Festivali zamanla, Avrupa’nın en bilinen müzik festivallerinden birine dönüştü. Barselona her yıl Haziran ayında Avrupa’nın dört bir yanından gelen müzik severleri ağırlıyor.

Festival programı

15 Haziran Perşembe

15:00 Lanoche

15:50 RayRay

16:55 MIIIN

18:00 Christian Tiger School

19:20 Daniel Brandt & Eternal Something

20:20 Earl Sweatshirt

21:15 RP Boo

22:30 Denis Sulta

16 Haziran Cuma

15:00 Julián Mayorga

15:50 Etyen

17:10 Sofie Winterson

18:00 Lamusa

19:00 River Tiber

20:00 Suzanne Ciani

20:50 Pan Daijing

21:50 Marie Davidson presents “Bullshit Treshold”

23:00 Floorplan Live

17 Haziran Cumartesi

15:00 Ghostly Enemies

15:45 Huma

16:30 Crystal / Sparrows

17:20 Matmos

18:10 Veronica Vasicka

19:15 C. Tangana

20:20 Suicideyear

22:45 Star Eyes b2b Jubilee