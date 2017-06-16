Sónar Festivali'ne gidemeyenler için canlı yayın seçeneği

Barselona'da 17 Haziran'a kadar sürecek olan Sónar Festivali'nde yer alacak isimler, Red Bull Music Academy tarafından Red Bull Radio'dan canlı olarak yayınlanacak.
Sonar Festival’de bu yıl Christian Tiger School, Early Sweatshirt, Sofie Winterson, Suzanne Ciani, Floorplan Live, Veronica Vasicka gibi müzisyenler yer alıyor.
Sónar nedir?
Bir şehir festivali olarak Barselona’da başlayan Sónar Müzik Festivali zamanla, Avrupa’nın en bilinen müzik festivallerinden birine dönüştü. Barselona her yıl Haziran ayında Avrupa’nın dört bir yanından gelen müzik severleri ağırlıyor.
Festival programı
15 Haziran Perşembe
15:00 Lanoche
15:50 RayRay
16:55 MIIIN
18:00 Christian Tiger School
19:20 Daniel Brandt & Eternal Something
20:20 Earl Sweatshirt
21:15 RP Boo
22:30 Denis Sulta
16 Haziran Cuma
15:00 Julián Mayorga
15:50 Etyen
17:10 Sofie Winterson
18:00 Lamusa
19:00 River Tiber
20:00 Suzanne Ciani
20:50 Pan Daijing
21:50 Marie Davidson presents “Bullshit Treshold”
23:00 Floorplan Live
17 Haziran Cumartesi
15:00 Ghostly Enemies
15:45 Huma
16:30 Crystal / Sparrows
17:20 Matmos
18:10 Veronica Vasicka
19:15 C. Tangana
20:20 Suicideyear
22:45 Star Eyes b2b Jubilee