T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sónar Festivali'ne gidemeyenler için canlı yayın seçeneği

Sonar Festival’de bu yıl Christian Tiger School, Early Sweatshirt ve Veronica Vasicka gibi müzisyenler yer alıyor

16 Haziran 2017 14:17

Barselona'da 17 Haziran'a kadar sürecek olan Sónar Festivali'nde yer alacak isimler, Red Bull Music Academy tarafından Red Bull Radio'dan canlı olarak yayınlanacak.

Sonar Festival’de bu yıl Christian Tiger School, Early Sweatshirt, Sofie Winterson, Suzanne Ciani, Floorplan Live, Veronica Vasicka gibi müzisyenler yer alıyor.

Sónar nedir?

Bir şehir festivali olarak Barselona’da başlayan Sónar Müzik Festivali zamanla, Avrupa’nın en bilinen müzik festivallerinden birine dönüştü. Barselona her yıl Haziran ayında Avrupa’nın dört bir yanından gelen müzik severleri ağırlıyor.

Festival programı

15 Haziran Perşembe

15:00 Lanoche
15:50 RayRay
16:55 MIIIN
18:00 Christian Tiger School
19:20 Daniel Brandt & Eternal Something
20:20 Earl Sweatshirt
21:15 RP Boo
22:30 Denis Sulta

16 Haziran Cuma

15:00 Julián Mayorga
15:50 Etyen
17:10 Sofie Winterson
18:00 Lamusa
19:00 River Tiber
20:00 Suzanne Ciani
20:50 Pan Daijing
21:50 Marie Davidson presents “Bullshit Treshold”
23:00 Floorplan Live

17 Haziran Cumartesi

15:00 Ghostly Enemies
15:45 Huma
16:30 Crystal / Sparrows
17:20 Matmos
18:10 Veronica Vasicka
19:15 C. Tangana
20:20 Suicideyear
22:45 Star Eyes b2b Jubilee

ETİKETLER

sonarfestivalcanlıyayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24