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SONAR Başkanı neden gözaltına alındı?

"Dört saat burada canlı yayında oluyorum, isteseler gelip buradan alabilirler; fakat Türkiye'de prosedür böyle"

24 Mart 2018 15:26

Salı gecesi Ankara’da gözaltına alınan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, dün akşam katıldığı bir televizyon programında gözaltının sebebini anlattı. Konunun ‘siyasi olmadığını’ ifade eden Bayrakçı, eski bir davadan kaynaklanan olayda, adreste bulunamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. 

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programına konuk olan Bayrakçı, gözaltına alınmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 

"Kapı çaldığında bile siyasi bir şey olmadığını biliyordum. Eski bir dava. İki defa taşınma gerçekleştirdiğimiz için geçtiğimiz yıl içinde, adresten bulamamış ve en sonunda yakalama kararı çıkartmışlar. Fakat o konu yakalamaya değer bir konu mu onu bilmiyorum. Dört saat burada canlı yayında oluyorum. İsteseler dört saat boyunca gelip buradan alabilirler. Fakat Türkiye'deki prosedür böyle.”

Salı gecesi gözaltına alınan Bayrakçı, Twitter hesabından "Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah” paylaşımında bulunmuştu. Birkaç saat sonra serbest bırakılan Bayrakçı, "Gözaltı nedeni siyasi bir konu değilmiş hanımefendiler, beyefendiler... ifade eksikliği konusu imiş” açıklamasını yapmıştı. 

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