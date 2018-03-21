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SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı: Gözaltı gerekçesi siyasi değilmiş...

"Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah"

21 Mart 2018 10:18

Ankra'da gözaltına alınan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı serbest bırakıldı. Gözaltına alındığını Twitter üzerinden takipçileriyle paylaşan Bayrakçı, ​serbest bırakılmasının ardından yeni bir paylaşımda bulunarak, gözaltı gerekçesini, "Gözaltı nedeni siyasi bir konu değilmiş hanımefendiler, beyefendiler... ifade eksikliği konusu imiş" diyerek açıkladı.

Arkadaşlarına mesaj yoluyla ulaşan Bayrakçı, Twitter hesabından "Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah" diye yazdı.

Hakan Bayrakçı'nın gözaltına alınmasının ardından avukatı olarak emniyete giden Avukat Fidel Okan, Bayrakçı'nın tarafı olduğu bir davanın duruşmasını takip etmediği için emniyette tutulduğunu, sabaha ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağını kaydedip Bayrakçı'ının gözaltına alınması ile ilgili olarak emniyetin tuttuğu tutanağı paylaştı.

Sonar Araştırma Şirketi'nin başkanlığını yapan Bayrakçı'nın gözaltına alınma nedenine ilişkin, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş şu değerlendirmede bulundu:

​"Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum."

Serbest bırakılmasının ardından sosyal emdya hesabı Twitter'dan yeni bir paylaşım yapan Bayrakçı şunları kaydetti:

"Gözaltı nedeni siyasi bir konu değilmiş hanımefendiler, beyefendiler.. ifade eksikliği konusu imiş. Yakın ilgi gösteren her dostuma teşekkür ederim. Şu an serbest bırakıldık."

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