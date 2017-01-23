SONAR Başkanı: 'Evet'çiler kararsız, 'hayır' oylarında yükseliş var

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR'ın başkanı Hakan Bayrakçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek referandum sürecine giren ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak “2-3 yıl önce yaptığımız anketlerde, seçmenin yaklaşık yüzde 70’i başkanlığa karşıydı. Ama sonra bu oran yavaş yavaş düştü. 15 Temmuz’la birlikte başa baş hale geldi. Arkasından başkanlığa ‘evet’ diyenler öne bile geçti. Son bir iki haftada ‘hayır’ oylarında tekrar yükselme başladı" dedi.

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik'in Hakan Bayrakçı'nın açıklamalarına da yer verdiği (23 Ocak 2017) yazısı şöyle:

“2-3 yıl önce yaptığımız anketlerde, seçmenin yaklaşık yüzde 70’i başkanlığa karşıydı. Ama sonra bu oran yavaş yavaş düştü. 15 Temmuz’la birlikte başa baş hale geldi. Arkasından başkanlığa ‘evet’ diyenler öne bile geçti. Son bir iki haftada ‘hayır’ oylarında tekrar yükselme başladı. Bunda anayasa değişikliği Meclis’te görüşülürken yapılan tartışmalar ve televizyonlarda yayınlanan anayasa oturumlarının etkili olduğunu düşünüyorum”

Meclis’in yetkilerini tek kişiye devreden ve “denetimsiz başkanlık”öngören anayasa değişikliği teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Anayasa “gizli oy” dese de oylamalar “açık”yapıldı. AKP “evet” dışındaki pulları toplarken, “geçersiz” oy kullanmaya karşı da önlem alındı. “Şüpheli”milletvekilleri uyarıldı ve “açık oy”kullandırıldı.

​ MHP’de de durum farklı değil. Bahçeli’ye yakın bir bayan milletvekili pul toplamakla görevlendirildi. Muhaliflere göre, açık “hayır”cılar dışında 3 milletvekili pul vermeyi reddetti. Geri kalan hepsi “evet”dışındaki pulları bu bayana teslim etti.

Sıra referandumda

Şimdi gözler referandumda. 2 veya 9 Nisan tarihleri öne çıkıyor. Erdoğan kritik kararları hep yurt dışı gezilerinde verdi. Referandum tarihini de Afrika gezisinde belirleyecek gibi..!

Şimdi referandum hazırlıkları gündemde. Hem Saray’da, hem başbakanlıkta, hem de AKP genel merkezinde referandum için düğmeye basılmış durumda.

Devletin tüm olanaklarının seferber edileceği tecrübeyle sabit. Diğer bir deyişle “evet”kampanyasının masrafları, işçinin, çiftçinin, esnafın, sanayicinin, tüm vatandaşların ödediği dolaylı, dolaysız vergilerden karşılanacak.

​ Adı da “demokratik referandum” olacak!

"Kesin evet" ve "kesin hayır" oyları

Şu aralar Türkiye ile ilgilenen herkes referanduma yoğunlaşmış durumda. Yabancı ülkeler, yerli, çokuluslu şirketler anket üstüne anket yaptırıyorlar. Önlerini görmeye çalışıyorlar.

​ İlk gelen bilgiler ilginç. Genelde “evet”oyları “hayır”a göre 1-2 puan yukarda görünse de “kesin” oylarda durum farklı. “Evet” yüzde 30’larda seyrederken, “hayır” oyları yüzde 40’larda.

"Hayır"cılar net

Yani, “hayır”cılar “hayır”konusunda net. Ancak “evet”çiler için aynı durum geçerli değil.

Bu durumu kamuoyu araştırma şirketleri yöneticilerine sordum. “Hayır’cılar kararlı, ‘evet’çiler kararsız” diye özetlediler. “Hayır” oylarının gerilemeyeceğini, ama “evet” oylarının oynak olduğunu bildirdiler.

​ SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı ile de konuştum. Değerlendirmeleri özetle şöyle:

"Hayır"da kıpırdanma var

“2-3 yıl önce yaptığımız anketlerde, seçmenin yaklaşık yüzde 70’i başkanlığa karşıydı. Ama sonra bu oran yavaş yavaş düştü. 15 Temmuz’la birlikte başa baş hale geldi. Arkasından başkanlığa ‘evet’ diyenler öne bile geçti. Son bir iki haftada ‘hayır’ oylarında tekrar yükselme başladı. Bunda anayasa değişikliği Meclis’te görüşülürken yapılan tartışmalar ve televizyonlarda yayınlanan anayasa oturumlarının etkili olduğunu düşünüyorum”