SONAR Başkanı: Beni çarmıha gererlerdi

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı dün (27 Haziran 2018) akşam katıldığı programda seçim öncesi anketlerle ilgili bir açıklama yaptı. Bayrakçı, seçimin bu sonuçlarla biteceğini bildiğini bildiğini ancak bunu söylemesi durumunda kendisini muhalefetin çarmıha gereceğini söyledi. Bayrakçı, "Ama ben Erdoğan'ın 51 ile kazacağını söyleseydim, camia ve bahsettiği kitle beni çarmıha gererdi" dedi.

CNN Türk ekranlarında canlı yayında konuşan Bayrakçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başarılı olduğunu ifade ederek, "Sonuçta Erdoğan başarılı, çatır çatır 17 senedir seçim kazanıyor" ifadesini kullandı. Bayrakçı öte yandan, yaptığı için zor bir iş olduğunu belirterek, üzerinde bir baskı olduğunu, " Benim poziyonum çok zor. Partinin bütün isimleri beni arayıp ne yapıyorsun diyor" sözleriyle anlattı.

Bayrakçı ayrıca kendisinin de muhalif olduğunu söyleyen Bayrakçı, "Ben gizlemiyorum. Benim muhalif olduğum zaten belli" diye konuştu.



Bayrakçı'nın televizyon programında sarf ettiği sözler şöyle:

"Beni çarmıha gererlerdi"

"Göremediğim bir şey değil. Seçimin yüzde 50'nin bir iki altı ya da bir iki üstünde biteceğini biliyordum. Ama ben 51 ile kazacağını söyleseydim Erdoğan'ın, camia ve bahsettiği kitle beni çarmıha gererdi."

"Erdoğan başarılı, çatır çatır seçim kazanıyor"

"Sonuçta Erdoğan başarılı, çatır çatır 17 senedir seçim kazanıyor. Ama ben sonuçları verince 10 bin tane mesaj geldi bana. Benim poziyonum çok zor. Partinin bütün isimleri beni arayıp ne yapıyorsun diyor."