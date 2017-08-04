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SONAR: Akşener şuan seçime girse yüzde 20 civarında oy alır

"Akşener’in partisinin müthiş bir rüzgar estireceğini biliyorum”

04 Ağustos 2017 14:17

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, özel bir TV kanalı yayının konuğu olarak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarın bir seçim olsa Meral Akşener'in yüzde 20 oy alabileceğini söyleyen Bayrakçı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde İlhan Kesici ile Tayyip Erdoğan'ın olması durumunda "Haftaya seçim olsa yüzde 51 ile Kesici alır. Erdoğan ile kafa kafayadırlar" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Bayrakçı, KRT’de Çağlar Cilara’ya seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bayrakçı’ya göre AKP’nin, yarın Akşener parti kursa ve seçime gidilse alabileceği oy oranının en yazla yüzde 42 olacağını söyledi.

"Akşener yüzde 20 oy alır" 

Bayrakçı, “Akşener’in partisinin müthiş bir rüzgar estireceğini biliyorum” diyerek oy tahminini destekledi ve Akşener’in şuan seçime girse yüzde 20 civarında oy alabileceğini söyledi.

İlhan Kesici aday olursa yüzde 53'le cumhurbaşkanı seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’daki seçimlerde CHP, Akşener, HDP ve farklı bir aday daha çıkması durumunda birinci turda yüzde 42’yi geçemeyeceğini söyleyen Bayrakçı, ikinci turda Kesici ile Erdoğan’ın olması durumunda İlhan Kesici’nin Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52-53 ile kazanabileceğini söyledi.

Bayrakçı, Kesici’nin kaybetse bile yüzde 49’da kalacağını da sözlerine ekledi, ayrıca “Haftaya seçim olsa yüzde 51 ile Kesici alır. Erdoğan ile kafa kafayadırlar” dedi.

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