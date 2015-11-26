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Yaşam

Son yüzyılın en büyük elmasının değeri açıklandı

Botswana'daki elması bulan şirkete Londra Tarih Müzesi'nden elması sergilemek üzere bir talep, ve Discovery Channel'dan da elmasla ilgili bir belgesel çekme teklifi ulaştı

26 Kasım 2015 22:36

Botswana'da Kanadalı mücevher firması Lucara tarafından keşfedilen 1.111 karatlık elmas hakkında bilgi veren CEO William Lamb elmasın değerinin “60 Milyon doların üzerinde olacağını" söyledi.

Şimdiden 40 Milyon $'ın üzerinde bir teklifi reddeden şirkete, Londra Tarih Müzesi'nden elması sergilemek üzere bir talep, ve Discovery Channel'dan da elmasla ilgili bir belgesel çekme teklifi ulaşmış.

Dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük elmas, 1905 yılında Güney Afrika'da çıkarılan 3.106 karatlık Cullinan elmasıydı. Cullinan daha sonra parçalara bölündü ve İngiltere kraliçesi Elizabeth'in kraliyet tacının yapımında kullanıldı.

 

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