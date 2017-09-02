T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Son yüzyılın en büyük asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek

4,4 kilometre çapındaki Florence asteroidi, tehlike oluşturmayacak

02 Eylül 2017 13:29

Son bir yüzyıldan uzun bir süredir görülen en büyük asteroidin, Dünya'nın 7 milyon kilometre yakınından geçeceği belirtildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, 4,4 kilometre çapındaki Florence asteroidinin, Dünya'ya tehlike oluşturmayacağı kaydedildi. Daha önce başka asteroidler Dünya'nın yakınından geçmiş olsa da, hiçbiri bu kadar büyük değildi.

NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, "NASA Dünya'ya teğet geçen asteroidlerin kaydını tutmaya başladığından beri, Florence Dünya'nın bu denli yakınından geçecek en büyük asteroid olacak" dedi.

Uzay Dairesi, bundan sonra 2500 yılına kadar herhangi bir astreoidin Dünya'nın bu denli yakınından geçmeyeceğini söyledi.

Asteroid nedir?

Asteroidler, Güneş'in ya da gezegenlerin oluşumu sırasında arta kalan parçalar. Florence asteroidi 1981 yılında keşfedildi.

Bu büyüklükte bir asteroidin Dünya'ya çarpması küresel ölçekte sonuçlara yol açardı. Bilim insanları uzayda gezegenimizin yakınında hareket halinde olan bu tür kaya parçalarının yüzde 90'ını belirlediklerini kaydediyorlar.

ETİKETLER

DünyaNASAasteroid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24