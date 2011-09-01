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Şahan'ın twitter'a yüklediği videoyu izlemek için tıklayınız

Son yumruk Gökbakar'dan geldi







Kenan'dan 'kıymetlim'

Ahmet Hakan geçen hafta köşesinde Şahan Gökbakar için, “Sen ‘Recep İvedik’ tarzı filmlerin komiğisin. Ya da şöyle söyleyeyim: Odunsu bir mizah seninki... Ne diye Cem Yılmaz’la boy ölçüşmeye kalkarsın ki?” diye yazdı. Ünlü komedyen anında cevap verdi: “Hey sakallı cahil, çakma entel Ahmet. Recep İvedik’i hakir görerek kendine entel gömleği giyenler, keşke Recep İvedik kadar delikanlı olabilseniz.” dedi.Şahan Gökbakar’ın bu yazısına Ahmet Hakan yine köşesinden cevap verdi: “Kazma mı kazma, odun mu odun, kabamı kaba bir cevap. Zekânın kırıntısını bile araki bulasın. Son kararım şudur: Şahan Gökbakar denilen bu arkadaşın adını Cem Yılmaz’la yan yana anmak bile Cem Yılmaz’a ağır hakaret, kendisine ise büyük lütuftur...” Kavganın son yumruğu yine Gökbakar’dan geldi.Ünlü komedyen önceki akşam Twitter hesabında bir video paylaştı. Videoda Gökbakar bir magazin programının sunucusu edasıyla, “Sincap Ahmet’in kırdığı cevizler” diye anons yapıyor. Ardından da ekrana Kenan Doğulu’nun ‘Kıymetlim’ şarkısı eşliğinde çiftleşen iki sincabın görüntüsü geliyor.