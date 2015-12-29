Meteorolojiden uyarı: Kutupsal soğuk geliyor

Türkiye yeni yıla kar yağışı ile girecek. Son yılların en şiddetli kar yağışı bekleniyor. Karadeniz üzerinden bu akşamdan itibaren yurda giriş yapacak soğuk hava dalgasıyla kar yağışının İstanbul'a yarın ulaşması bekleniyor. Kar yağışı, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Balıkesir başta olmak üzere geniş bir bölgeyi de etkisi altına alacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Kutupsal soğuk havanın Karadeniz üzerinden geçerken nem kazanmasıyla meydana gelen deniz etkili kar yağışlarıyla birlikte, gök gürültüsü, kuvvetli rüzgar ve tipi de görülebileceği" belirtildi.

Uzmanlar hava sıcaklıklarında 15 dereceye varan düşüşler yaşanacağını belirterek, vatandaşları uyarıyor. Kar kalınlığı şehir merkezinde 10 cm'yi, Beylikdüzü, Çatalca, Elmalı gibi yerlerde ise 30 santimetreyi aşacak.

Hürriyet’te yer alan habere göre; İstanbul'da hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece azalacağına dikkat çeken uzmanlar, zaman zaman 10 dereceye çıkan sıcaklığın perşembe günü öğle saatlerinde sıfır dereceye düşeceğini, yeni yıla girerken -2, -3, sabaha karşı ise -4 ila -5 olacağını belirttiler. Yetkililer, söz konusu sıcaklıkların İstanbul'un kırsal ve yüksek kesimlerinde gece sıcaklıklarının -7, -8 dereceye ineceğini tahmin ettiler.

Kar kalınlığı 30 cm'yi aşabilir

Uzmanlar, yarın öğle saatlerinde İstanbul'da karla karışık yağmur başlayacağını ardından bu yağışın kara dönüşeceğini belirterek, kar yağışının 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma akşamına kadar süreceğini söylediler. Şehir merkezinde kar kalınlığının 10 cm'ye ulaşırken, Beylikdüzü, Çatalca, Terkos, Elmalı gibi yerlerde ise 30 cm'yi aşacağı tahmininde bulundular.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün (salı) öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışın; yarın (çarşamba) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği ve akşam saatlerinde etkisini arttırarak, cuma günü akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar sağanakları şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor."



"Kutupsal soğuk havanın Karadeniz üzerinden geçerken nem kazanmasıyla meydana gelen deniz etkili kar yağışlarıyla birlikte gök gürültüsü, kuvvetli rüzgar ve tipinin de görülebileceği değerlendirilmektedir. Yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak sıfır derecenin altına düşmesi, buzlanma ve don hadisesi sonucu başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Cuma akşamı kar yağışının kesilmesiyle birlikte sıcaklıkların daha da düşeceğini ifade eden uzmanlar; Türkiye'yi etkesi altına alan yağışlı ve soğuk hava sisteminin cumartesi günü yurdu terk etmesini beklediklerini belirttiler.

Hava ulaşımına sis engeli

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sis ise sürücülere zor anlar yaşatırken, Kayseri’de de yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilirken, bazı uçuşlar da rötar yaptı.

Ayrıca pist onarım ve bakım çalışmalarından dolayı da bazı uçuşların iptal olduğu öğrenildi. Kayseri Havaalanı yetkililerinden alınan bilgilere göre, dün gece uçuş yapması beklenen Türk Hava Yolları, Onur Air ve Pegasus Hava Yollarının uçuşları kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bugün sabah gerçekleşmesi beklenen Türk Hava Yollarının 3 uçuşu yoğun sis nedeniyle iptal edildi. Türk Hava Yollarının bugün ayrıca saat 14.20’de yapacağı uçuşu rötar nedeniyle saat 15.00’e ertelendi.

Bugün Pegasus Hava Yollarından Kayseri’ye saat 10.00’da gelmesi beklenen uçuşu da rötar nedeniyle saat 18.35’e ertelendi. Türk Hava Yolları vatandaşların mağdur olmaması için saat 15.55’e ek sefer koyduğu öğrenildi. Yetkililer, sefer iptal ile rötarların meteorolojik şartlardan ve pist onarım, bakım çalışmalarından dolayı kaynaklandığını belirtti.

Çanakkale ve İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde de etkisini sürdüren soğuk hava dalgasına sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis de eşlik edince Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat feribot seferleri iptal edilirken, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri ise normal seyrinde devam etti.

Çanakkale Boğazı sabah saat 09.00 sıralarında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazı etkisi altına alan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri ise devam ediyor.

İzmir’de buzlanma

İzmir'de de çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte buzlanma, don ve fırtınaya karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen aşırı soğuk ve yağışlı hava kütlesinin hafta sonuna kadar İzmir ve çevresinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Aşırı soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığında hissedilir (10-12) derecede azalma görüleceği, perşembe günü İzmir'in kuzey ilçelerinde (Bergama, Kınık), cuma günü ise doğu ilçelerinde (Ödemiş, Kiraz, Beydağ) hafif kar yağışının olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

"Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli; kıyılarda fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında çarşamba gününden itibaren beklenen azalma sonucu; özellikle gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, iç kesimlerde de kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. İzmir il ve ilçelerinde kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda görülecek aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın (50-70 km/saat) olumsuz etkisine (çatı uçması, ağaç ve tabela devrilmesi vb) karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

Ağrı’da -18 derece

Kışın etkisini sürdürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 derece ile Ağrı'da kaydedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sibirya yüksek basıncının etkisindeki Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 18 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Hava sıcaklıkları, bölgedeki diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 15, Erzincan'da 11, Ardahan ve Erzurum'da 9, Iğdır'da 8, Tunceli'de 4 derece oldu.

Bölgede bugün havanın öğle saatlerine kadar parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu geçmesi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus oluşması bekleniyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Tunceli'de 10, Erzincan ve Iğdır'da 7, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 2, Ağrı'da ise sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde 45, Palandöken Kayak Merkezi'nde 40, Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 9 ve Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde 8 santimetre ölçüldü.