Son yemek ziyafet gibiymiş

Dünyaca ünlü İtalyan asıllı dahi sanatçı Leonardo Da Vinci'nin, Hz. İsa'nın havarileriyle son yemeğini canlandırdığı tablosunun mönüsü değişti



Milano'daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi'nin yemekhane duvarında bulunan `Son Yemek' tablosu 1997 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Restorasyon sırasında araştırmalara ışık tutmak üzere dijital fotoğraftan, radyolojik taramaya kadar bir çok yöntemle tablonun görüntüleri de alındı.



Bu veriler üzerinde sanat tarihi profesörü John Varriano'nun yaptığı araştırmalar sonucu hazırladığı `Leonardo ile akşam yemeğinde' başlıklı makalesi Gastronomica dergisinde yayımlandı.



Portakallı yılanbalığı da varmış



Makalede şimdiye kadar Hz. İsa'nın yemek yediği masada sadece ekmek ve kuzu eti olduğu düşünülürken, son araştırmalara göre, masanın o kadar da sade olmadığı ortaya çıktı. Masada ayrıca dönemin gözde yemeklerinden ekşi soslu portakal dilimleriye süslenmiş ızgara yılanbalığının da masada bulunduğu belirtilirken, masa üzerinde ayrıca nar olduğu da belirlendi.



Bu arada "Son Akşam Yemeği' eseriyle ilgili resmi internet sitesinde düzenlemeye gidildi. Sitenin bulunduğu haltadefinizione.com/it/cenacolo/look.asp adresinde tablo üzerinde istenildiği kadar zoom yapma imkanı tanınırken, bu yöntemle yazar Dan Brown'n `Da Vinci Şifresi' eserine de konu olan tablonun üzerindeki tüm detayları inceleme şansı sunuluyor.



`Son Akşam Yemeği' ancak aylar öncesinden randevu alınarak ve sadece 20'şer kişilik gruplar halinde ve maksimum 15 dakika görülebiliniyor. Ziyaret sırasında fotoğraf ve görüntü ve alınmasına izin verilmiyor.







