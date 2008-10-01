T24 LogoT24 Logo
Dünya

Son yemek ziyafet gibiymiş

Leonardo Da Vinci'nin, Hz. İsa'nın havarileriyle son yemeğini canlandırdığı tablosunun mönüsü değişti

01 Ekim 2008 03:00

Dünyaca ünlü İtalyan asıllı dahi sanatçı Leonardo Da Vinci'nin, Hz. İsa'nın havarileriyle son yemeğini canlandırdığı tablosunun mönüsü değişti

Milano'daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi'nin yemekhane duvarında bulunan `Son Yemek' tablosu 1997 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Restorasyon sırasında araştırmalara ışık tutmak üzere dijital fotoğraftan, radyolojik taramaya kadar bir çok yöntemle tablonun görüntüleri de alındı.

Bu veriler üzerinde sanat tarihi profesörü John Varriano'nun yaptığı araştırmalar sonucu hazırladığı `Leonardo ile akşam yemeğinde' başlıklı makalesi Gastronomica dergisinde yayımlandı.

Portakallı yılanbalığı da varmış

Makalede şimdiye kadar Hz. İsa'nın yemek yediği masada sadece ekmek ve kuzu eti olduğu düşünülürken, son araştırmalara göre, masanın o kadar da sade olmadığı ortaya çıktı. Masada ayrıca dönemin gözde yemeklerinden ekşi soslu portakal dilimleriye süslenmiş ızgara yılanbalığının da masada bulunduğu belirtilirken, masa üzerinde ayrıca nar olduğu da belirlendi.

Bu arada "Son Akşam Yemeği' eseriyle ilgili resmi internet sitesinde düzenlemeye gidildi. Sitenin bulunduğu haltadefinizione.com/it/cenacolo/look.asp adresinde tablo üzerinde istenildiği kadar zoom yapma imkanı tanınırken, bu yöntemle yazar Dan Brown'n `Da Vinci Şifresi' eserine de konu olan tablonun üzerindeki tüm detayları inceleme şansı sunuluyor.

`Son Akşam Yemeği' ancak aylar öncesinden randevu alınarak ve sadece 20'şer kişilik gruplar halinde ve maksimum 15 dakika görülebiliniyor. Ziyaret sırasında fotoğraf ve görüntü ve alınmasına izin verilmiyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24