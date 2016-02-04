Son yedi yılın en düşük seviyesinde



2016 yılının ocak ayında küresel gıda maddesi fiyatları son yedi yılın en düşük seviyesine indi. Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) fiyatların bir ay öncesine göre yüzde 1,9 oranında düşmesinde başta şeker pancarı olmak üzere gıda hammaddesinin ucuzlamasının rol oynadığını duyurdu.

Arz fazlası, küresel ekonomik durgunluk riskinin artması ve dolar kurunun yükselmesi gıda maddesi fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Gıda fiyatları 2015 yılında yaklaşık yüzde 19 oranında düşmüştü.

FAO raporunda El Nino hava fenomeninin öncelikle güney yarıkürede rekolte farklılıklarına yol açtığı ve Afrika'nın güney bölgelerinde daha az ürün alınmasına yol açmasının beklendiği belirtiliyor.

Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği'nde ise daha fazla gıda hammaddesi yetişeceği tahmin ediliyor.

Küresel tahıl rekoltesi 2015 yılında yüzde 0,8 oranında artarak 2 milyar 527 milyon tona ulaştı. Buğday sanayi ülkelerinde giderek daha fazla hayvan yemi olarak kullanıldığı için 2015'te buğday üretimi yüzde 2 oranında arttı.