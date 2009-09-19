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Yaşam

Son yasaklılar: MySpace ve LastFM

YouTube'a uygulanan yayın yasağının kalkmasını beklenirken MySpace ve LastFM de Türkiye'de engellenen siteler arasına katıldı.

19 Eylül 2009 03:00

YouTube'a uygulanan yayın yasağının kalkmasını beklerken MySpace ve LastFM de Türkiye'de engellenen siteler arasına katıldı.

Türkiye'de erişimi engellenen internet siteleri arasına MySpace ve Last FM de katıldı.

Dünyanın en büyük sosyal ağları arasında yer alan bu sitelere ve Türkie merkezli Akıllı TV'ye Türkiye'den girmek isteyenleri "Bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir. T.C. Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 26.06.2009 tarih ve 2009/45 sayılı kararı gereği erişime kapanmıştır." yazısı karşılıyor.

Kapama işleminin herhangi bir mahkeme süreci sonunda veya Telekomünikasyon Üst Kurulu kararıyla değil, sadece Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Tatil süresince herhangi bir resmi işlem yapılamayacağı için sözkonusu sitelerin erişim engelini kaldırmaya yönelik girişimler, Bayram ertesine kalmış durumda.

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