Son yapılan anketlere göre hangi cumhurbaşkanı adayı yüzde kaç oy alıyor?

24 Haziran seçimlerine doğru geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı ve mileltvekili genel seçimlerine 32 gün kalırken, MAK Danışmanlık firmasının seçimler öncesi Türkiye gündemine ilişkin yaptığı araştırmaya göre Tayyip Erdoğan’a yüzde 48.5, Muharrem İnce’ye yüzde 22.5, Meral Akşener’e yüzde 11.5 Selahattin Demirtaş’a yüzde 9, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 2, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.

Öte yandan yine aynı ankete göre, partilerin oy oranı, cumhurbaşkanı adaylarının oy oranından daha farklı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre, AKP yüzde 41.5, MHP yüzde 8.5, CHP yüzde 21.5, İyi Parti yüzde 8, HDP yüzde 8.5, ve SP ise yüzde 2 oranında görülüyor.

Bugüne kadar seçim dönemlerinde ve seçimsiz dönemlerde yapılan halkın öncelikli gündemi araştırmalarında terör ve güvenlik konusu hep başı çekerdi. Ekonomi de son anketlerde terör ve güvenliğe 5 kat fark atarak yüzde 45'le halkın sorunları arasında birinci sıraya oturdu. Anketten çıkan sonuçlarda 24 Haziran'daki ilk tur seçimlerinin 'bıçak sırtı' olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberi şöyle:

Bir numara Ekonomi

13-20 Mayıs tarihlerinde 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5500 kişiyle yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılan anketteki en ilginç sonuçlar, “Ülke gündemine” ilişkin sorulara verilen yanıtlarda ortaya çıktı. “Size göre ülkemizin en önemli sorunu nedir” sorusuna ankete katılanların yüzde 45’i ekonomik sorunlar( İşsizlik , dövizdeki artış) yanıtını verdi. Ankette dış politik olaylar yüzde 18’le ikinci sorun olarak görülürken, adaleti en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 7 oldu. Terör ve güvenliği en ömemli sorun olarak görenler ise yüzde 5’de kaldı. Yüzde 15 diğer sorunları gündeme getirirken, yüzde 10 da kararsız kaldı ya da görüş belirtmedi.

“Ülkemizde son dönemlerde ekonomik bir kriz olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu ise daha çarpıcı bir sonuç verdi. Bu soruya ankete katılanların yüzde 57’si evet verdi. Yüzde 23 hayır derken yüzde 20 ise kararsız ya da cevap vermeyenlerden oluştu. Ancak ekonomide kriz olduğunu düşünenlere, “Size göre bu krizi hangi siyasi lider çözebilir” sorusu yöneltildiğinde de Cumhurbaşkanı adayları arasında ilk sırayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alması dikkat çekti. “Krizi kim çözebilir” sorusuna, yüzde 35 Erdoğan, yüzde 20 Muharrem İnce, yüzde 15 Meral Akşener, yüzde 7 Selahattin Demirtaş, yüzde 3 Temel Karamollaoğlu, yüzde 1 Doğu Perinçek yanıtı geldi.

Pazartesi günü partilerin milletvekili listelerinin belirlenmesi ve çok sayıda ismin liste dışı kalması büyük tartışmalara neden olmuştu. MAK anketi, milletvekili listelerinin seçmen tercihi üzerindeki etkisini de araştırdı. Buna göre milletvekili listeleri, seçmenin siyasi tercihi üzerinde yüzde 12 oranında etkisi bulunuyor.

İlk tur bıçak sırtı

Ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde Tayyip Erdoğan’a yüzde 48.5, Muharrem İnce’ye yüzde 22.5, Meral Akşener’e yüzde 11.5 Selahattin Demirtaş’a yüzde 9, Temel Karamollaoğlu’na yüzde 2, Doğu Perinçek’e de yüzde 0.5 oranında destek çıktı.

Anket firması kararsızlar dağıtıldığında sonuçların Erdoğan yüzde 51.4, İnce yüzde 23.9, Akşener yüzde 12.3, Demirtaş yüzde 9.6, Karamollaoğlu şüzde 2.2, Perinçek yüzde 0.6 şeklinde olacağını hesapladı.

Kararsızlar faktörü

Ankete göre, AKP yüzde 41.5, MHP yüzde 8.5, CHP yüzde 21.5, İyi Parti yüzde 8, HDP yüzde 8.5, ve SP ise yüzde 2 oranında görülüyor.

Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP yüzde 45, MHP yüzde 9, CHP yüzde 23.5, İyi Parti yüzde 8.5, HDP yüzde 9 SP ise yüzde 2.2 oranında çıkıyor.

Ancak Anket firması, kararsızların matematiksel dağılımının sonuçları doğru sonucu vermeyebileceğini, muhalefet partilerine oy vereceği halde kararını ifade etmeyen önemli oranda seçmen olacağı notunu da düştü.