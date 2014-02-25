'Son yağışlar ancak 10 günlük su ihtiyacını karşılar'

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı, İstanbul'da metrekareye dünden bu yana 25 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "25 kilogram, en azından belli seviyede su ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Ama bu ne kadar olur? Bir ay, iki ay değil, İstanbul'un bir hafta ile 10 gün kadar su ihtiyacını karşılar" dedi.

Kınacı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin (SESRIC) organizasyonuyla toplanan "Uluslararası Entegre Havza Yönetimi Çalıştayı"nın açılışının ardından İstanbul'un su durumuna ilişkin sorularını cevapladı.

İstanbul'un dünden beri yağış aldığını belirten Kınacı, meteorolojiden aldığı bilgiye göre, kentte metrekareye 25 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Yağmurla İstanbul'un 10 günlük su ihtiyacının karşılanabileceğini ifade eden Kınacı, "25 kilogram, en azından belli seviyede su ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur. Ama bu ne kadar olur? Bir ay, iki ay değil, İstanbul'un bir hafta ile 10 gün kadar su ihtiyacını karşılar" diye konuştu.

İstanbul'daki su oranının, daha önceki yılların çok altında olduğunu belirten Kınacı, ancak geçmişte su tüketiminin bu kadar yüksek olmaması nedeniyle kuraklığın bir şekilde atlatıldığını aktardı.

'Su tasarrufu önemli'

Kınacı, İstanbul'un Anadolu yakasında su konusunda sıkıntı olmadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Şu anda Melen'den su getiriliyor. Melen'den bir hat daha yapılıyor. Bu çalışma, en geç haziran ayında tamamlanmış olacak. Bu nedenle Anadolu yakasında bir problem yok. Anadolu yakasından, Boğaz'ın altından boruyla Avrupa yakasına su veriliyor. Avrupa yakasında Kağıthane'deki arıtma tesisine kadar su geliyor. Bu nedenle Kağıthane Arıtma Tesisi'nin beslediği alana kadar olan kısımda da bir problem yok. Ancak daha batıda olan bölgelerde bir sıkıntı olması ihtimaline karşı, Avrupa yakasında yeni kuyular açılması planlandı. Bu çalışmalar da mart ayı içinde başlayacak."

Kuraklığın 3 yıl yaşanması durumunda dikkatli olmak gerektiğini ifade eden Kınacı, susuz kalınmayacağını ancak su tasarrufunun gerekebileceğini söyledi.

Su sorununa önlem olarak, kalitesi daha düşük suyun getirilmesinin de söz konusu olabileceğini dile getiren Cumali Kınacı, "Susuz kalma olmaz. Bir tek Yalova'da sıkıntı var. Yalova'daki sıkıntıyı da Kocaeli Sapanca Gölü'nden alınacak suyla karşılanması ve ilave kuyularla Yalova'nın beslenmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kayıp ve kaçak su oranının yüzde 50 olduğunu dile getiren Kınacı, bu oranın yüzde 10'a düşmesi durumunda ek su ihtiyacına gerek olmayacağını kaydetti.