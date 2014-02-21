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Yaşam

İyi haber geldi, pazar günü yağmur var

Meteoroloji verilerine göre bu pazar günü yurdun hemen hemen yarısında, pazartesi günü 3'te 2'sinde, salı günü ise hemen hemen tamamında yağmur var

21 Şubat 2014 13:58


Meteorolojinin tahminlerine göre pazar günü yağmur geliyor.

Türkiye , son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve yağmur yağışının görülmemesi nedeniyle 'kuraklık olacak mı?' endişesi yaşıyor. İstanbul barajlarında son 10 yılın susuzluk rekoru kırıldı, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 30,34'e geriledi. Ancak Meteoroloji'den iyi haber geldi. Meteoroloji verilerine göre bu pazar günü yurdun hemen hemen yarısında, pazartesi günü 3'te 2'sinde, salı günü ise hemen hemen tamamında yağmur yağışı görülecek.

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