'Son Umut'ta 30 saniye için can atmıştım, montajda çat diye kesmişler'

Oyuncu Canan Ergüder, Russell Crowe’un ‘Son Umut’ filmindeki sahnesinin kesildiğini söyledi: “Ben o 30 saniyelik rol için bu kadar can atmışım ama ondan sonra montaj odasında çat diye kesiliyor. Bizim meslek bu kadar acımasız işte.”

Kanal D’nin “Güllerin Savaşı” dizisinde Gülfem karakterini canlandıran Canan Ergüder, TRT Türk’te yayınlanan “Vapurda Çay Simit Sohbet” adlı programa konuk oldu. Büyük bölümü Türkiye’de çekilen “Son Umut”ta rol alan oyuncu, filmdeki sahnelerinin kesildiğini söyledi.

Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan’ın da oynadığı filmde ufak bir rol üstlenen Ergüder, şöyle konuştu: “İngilizcem iyidir, kendimi dışarıya da sunmak istiyorum. Fatih Akın, Ferzan Özpetek ve Nuri Bilge Ceylan’la çalışmayı çok istiyorum ve evrene sunuyorum bütün isteklerimi. Russell Crowe, Türkiye’ye geldiğinde de menajerime ‘Neden Russell Crowe’un filminde oynamıyorum’ diye sormuştum. 10 gün sonra teklif geldi. Çok mutlu oldum. Sonradan öğrendim ki diyaloğum kaldırılmış. Ben o 30 saniyelik rol için bu kadar can atmışım ama ondan sonra montaj odasında çat diye kesiliyor. Bizim meslek bu kadar acımasız işte. Ama Russell Crowe ile oynadım diyebilirim. En azından o konuda mutluyum.”