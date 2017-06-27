Son üç günde Akdeniz'de 9 bine yakın mülteci kurtarıldı

Havaların ısınmasıyla birlikte, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan mültecilerin sayısında yeniden artış olduğu bildiriliyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) sadece 24-27 Haziran tarihleri arasında Akdeniz'i aşmaya çalışan 8.864 kişinin Libya açıklarında kurtarıldığını açıkladı.

Alman arama kurtarma Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Jugend Rettet, Twitter'dan salı günü yaptığı açıklamada Akdeniz'deki arama kurtarma faaliyetleri kapsamında üç kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Avrupa Sınır Koruma Teşkilatı Frontex'in salı sabahı İtalya'ya varan bir arama kurtarma gemisinde 520 sığınmacıyla birlikte iki kişinin de cesedinin geldiği bildirildi. 24 Haziran tarihinde de iki kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Tek başına bulunan bebek de kurtarıldı

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, son üç gün içerisinde kurtarılanlar arasında tek başına bulunan üç aylık bir bebek de bulunuyor.

Haberde, bebeğin kurtarıldığı grupla birlikte İtalya'nın Lampedusa adasına vardığını, annesinin de ayrı bir bottan kurtarıldığını ve Lampedusa'ya varmasının beklendiği bildirildi.

Havaların ısınması ve Akdeniz'in sakinleşmesiyle Libya'daki insan tacirleri, yeterli güvenlik tedbiri bulunmayan ve normal kapasitesini aşan, bazıları plastik botlarla savaştan ve zor koşullardan kaçan insanları İtalya'ya doğru yola çıkarıyor.

Bu botlar Libya-İtalya arasındaki 300 kilometre civarındaki Akdeniz'i aşamadan ya batıyor ya da botların motorları duruyor.

Uluslararası Göç Örgütü, bu senenin başından beri iki binden fazla kişinin Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldüğünü veya kaybolduğunu belirtiyor.

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AP/AFP/dpa/DÇ/GA