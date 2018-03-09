"Son temaslar Irak'ta yarım kalan operasyonun yapılmasına yol verdi"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Irak'la yapılan son yapılan temasların, seçim sonrası yarım kalan operasyonun yapılmasına yol verdiğini" yazdı. Sarıkaya, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 1 Mart’ta Bağdat’a giderek mevkidaşı Osman el-Ganimi ile 'terörle mücadele konularında ivme kazanan ikili askeri ilişkileri' ele aldı" dedi.

Sarıkaya'nın "Irak’ta olacaklar" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Kelimeyi ister gelecek, ister ülke olarak kullanın, her ikisini de karşılar...

Özellikle de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Viyana’daki şu sözleri de bunun kanıtı:

“Irak hükümetiyle PKK’ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir.”

Hatta bir adım daha ileri götürdü, “Irak’ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesi için adımlar atılacağının” da altını çizdi.

Aslında Çavuşoğlu’nun yapılacağını belirttiği Irak operasyonu, Afrin öncesi gerçekleşecekti.

Kuzey Irak bağımsızlık referandumu her türlü uyarıya karşın yapılınca Ankara ve Bağdat tepkide anlaştı.

Hem IKBY’ye tepki göstererek sınır kapılarını elinden alma hem de Sincar ve Kerkük sahasında Bağdat’ın canını sıkan PKK desteğindeki YBŞ’ye de operasyon yapma konusunda anlaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede başlattığı tatbikatın 26 Eylül’de başlayan safhasına Irak ordusu da katıldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak geldiği Ankara’da, “Irak topraklarında silah taşıma yetkisi verilmeyen bir grubun faaliyetine müsaade etmeyeceklerini” bildirdi.

Erdoğan da “Kandil ve Sincar’daki PKK varlığına karşı ortak mücadele sürdürmeye varız” açıklamasında bulundu.

Bağdat’a bağlı Haşdi Şabi ile PKK güçleri arasında Sincar’da çatışma da başladı.

ABD durdurdu

Bağdat hükümeti bir anda geri adım attı.

Perde arkasına bakıldığında da ABD yönetiminin uyarısı vardı.

Washington, Habur’un karşısındaki Fiş Habur’dan başlayıp Sincar’dan Musul’a uzanan alanı DEAŞ’a karşı mücadelenin lojistiği amacıyla kullandığını, çatışmanın zarar vereceğini belirtiyordu.

ABD-İran dengesini kollayan, Türkiye’yle de işbirliğini kaybetmek istemeyen Bağdat, yaklaşan genel seçimi gerekçe göstererek operasyondan vazgeçti.

Ancak seçimi de gerçekleştiremedi, 12 Mayıs’a öteledi...

Türkiye ise Nisan 2017’de başlattığı hava operasyonlarını eksiksiz sürdürmeye devam etti.

Seçimi bekliyor

Son yapılan temaslar, seçim sonrası yarım kalan operasyonun yapılmasına yol verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 1 Mart’ta Bağdat’a giderek mevkidaşı Osman el-Ganimi ile “terörle mücadele konularında ivme kazanan ikili askeri ilişkileri” ele aldı.

Irak üzerine çalışmaları bulunan ve geçen hafta da Bağdat’ta görüşmeler yapan bölge uzmanı Bilgay Duman, dünkü sohbetimizde Irak Başbakanıİbadi’nin seçimden galip çıkma olasılığının yüksek olduğunun altını çizdi.

Seçime partilerin çoklu koalisyon içinde girdiklerine dikkat çekerek, “Bundan dolayı seçimin hemen ardından hükümet kurmak zaman alabilir” dedi.

Bu nedenle Bağdat’ın sıcak baktığı operasyonun gecikebileceğine dikkat çekip ekledi:

“Sincar bölgesine operasyon için Ankara ile Bağdat’ın uzlaşısı yetmez, ABD’nin de buna ikna edilmesi gerekir.”

Bu konuda da Ankara’nın, ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı McMasterve Dışişleri Bakanı Tillerson ile yapılan görüşmelerde mesafe aldığı biliniyor.

Şurası kesin ki Afrin, Münbiç ve Sincar operasyonu, PYD’yi bölgede çerçevelenmiş halde bırakır; dünyayla bağını koparır...

Bu da SDG bünyesindeki yeniden yapılanma dahil bölgedeki tüm yapıları değiştirir...