Son teknolojiler Berlin'de görücüye çıkıyor



Televizyon, akıllı telefon ya da tablet bilgisayarlar… Hiçbir branş eğlence elektroniği kadar çok yenilik ortaya koymuyor. Branştaki tüm yenilikler bu yıl da Berlin'deki Uluslararası Elektronik Fuarı IFA'da sergilenecek. IFA, ilk olarak 4 Aralık 1924 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açmıştı. O dönem sergilenen ürünler arasında transistörlü radyo ya da detektör gibi ürünler vardı. 5 Eylül'de başlayacak olan fuarda bu yıl da tıpkı 90 yıl öncesinde olduğu gibi zamanın en yeni ürünleri, en son teknolojileri ziyaretçilere sunulacak.

Fuarın 90'ıncı doğum günü nedeniyle firmalar kadar organizatörler de oldukça heyecanlı. Fuar alanının yüzde 3 oranında genişletilmesine rağmen tüm standlar satıldı.

Bu yıl da yaklaşık 250 bin kişinin sektördeki yenilikleri görmek için fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. Bu kişilerin yarısından çoğu uzman ziyaretçiler çünkü fuar aynı zamanda sektörün dünya genelindeki en önemli sipariş fuarı konumunda. Örneğin Noel'deki satışlar konusunda pek çok anlaşma yapılıyor. Eğlence ve Komünikasyon Elektroniği Birliği'nin Denetim Kurulu Başkanı Hans-Joachim Kamp, bu yıl fuarda 4 milyar euroluk anlaşma yapılmasını bekliyor: "İyi bir Uluslararası Elektronik Fuarı'nın koşulları sağlandı. Tüketicilerde büyük bir güven hâkim. İleriki aylarda büyük yeniliklere yatırım yapmaya hazırlar. Yıl sonuna kadar halkın yüzde 20'si akıllı telefon, tablet bilgisayar ya da dijital kamera almayı planlıyor. Ve halka ve hane sayısına bakınca milyonlarla ifade edilebilecek bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da piyasanın pozitif gelişimini yansıtıyor.”

Avrupa geneliyle kıyaslanınca Almanlar yeniliklere daha ilgili görünüyor. Sektör, yılın ilk yarısında yüzde 1,9'luk ciro artışı sağladı. Yıl sonuna kadar artışın yüzde 2,6'ya çıkması bekleniyor.

Hans-Joachim Kamp, düz ekran televizyon satışlarında da olumlu bir trend bekliyor. Alman hanelerinde halen 10 milyon eski tip tüplü televizyon mevcut. Televizyonların yüzde 10'u da yedi yıldan daha eski. Dünya Futbol Şampiyonası sayesinde televizyon üreticileri 2014'ün ilk yarısında 4 milyon televizyon sattılar. Kamp, "Yenilikler bir spor karşılaşmasından daha fazla öne çıkıyor. Daha büyük bir ekran ve daha iyi bir çözünürlük ya da ultra HD, öncelik listesinde üst sıralarda yer alıyor. Halkın yüzde 21'i ekran büyüklüğü 55 inçten yani 141 santimetreden daha fazla olan bir cihaz satın almayı planlıyor. Geçen yıl bu oran sadece yüzde 8'di" diyor.

İnternete bağlanabilirlik önemli

Tabii bunda büyük ekran televizyonların fiyatının geçen yıl çok düşmesi de bir etken. Elektronik aletlerin internete bağlanabilmesi de tercihlerde etkili oluyor. Kamp'ın verdiği bilgiye göre, bu yıl Almanya'da internet kullanılabilen 46 milyon elektronik cihaz satıldı. Bu miktar, geçen yıla kıyasla yüzde 12 daha fazla.

Bunların yarısını cep telefonları oluşturuyor. İkinci sırada televizyon, üçüncü sırada ise tablet bilgisayarlar var. Müzik yayını yapılabilen cihazlar da büyük ilgi görüyor. Geçen yıla kıyasla iki kat artışla 4 milyon adet satış yapıldı. Bilgisayar saati ya da fitness bileklikleri gibi “giyilebilir” olarak adlandırılan cihazlarsa başlangıç aşamasında.

Fuar alanının üçte biri ise beyaz eşyalara ayrılmış durumda. Bu yıl Almanya'da elektronik ev eşyalarının satışından 7,3 milyar euro ciro bekleniyor. Kamp, "Bunun da nedeni, mutfağın hayatta önemli yer tutan bir yer olması değil, yine yeniliklerdir. Konfor sağlayan ve yaşamı kolaylaştıran her şey önemini koruyor" şeklinde konuşuyor.