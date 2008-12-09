Son teknoloji donanımlı 'imam'

Adana’da, 38 yaşındaki imam Ahmet Tokdemir, görev yaptığı camide, laptop ve barkovizyon ile namaza gelen cemaate nasıl kurban kesildiğini görsel olarak anlattı.



Tahsilli Mahallesi'ndeki Aksekili Cami'nin imamı Ahmet Tokdemir, mahalle sakinlerinin kurbanı yanlış kesmemesi için, laptopunda power point programı kullanarak bir sunum hazırladı. Tokdemir, bu sunumunda kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken kuralları fotoğraflar, grafikler kullanıp, yazılarla tamamlayarak görsel oluşturdu. Kurban Bayramı namazı öncesi camiye gelip, cemaatin görebileceği yerlerde barkovizyon hazırlayan imam, kablo bağlantılarını yaptı.



Laptopunu minbere yerleştiren imam Tokdemir, bayram namazı öncesi, ayrıca, bayramın ilk günü her namaz öncesinde kurban kesimini bilgisayardan sunum yaparak cemaate aktardı.



Kurban görevinin yılda bir kez yerine getirildiğini hatırlatan Tokdemir, "Kurban yılda bir kez yerine getirildiği için vatandaşların kesim sırasında yanlış bir şey yapmaması amacıyla bu çalışmayı yaptım. Namaza gelenler, görsel olarak yaptığım sunum sonrası çok memnun kaldı. Hazırladığım sunumda kesim yerinin temizliği, bıçağın kurbana gösterilmemesi, kesimin nasıl yapılacağı ve kurban eti ile mutlaka yardım yapılması gerektiğini anlattım. Anlatımlar bazen hafızalarda kalmayabiliyor. Ancak, barkovizyonda cemaat hem resimleri, hem de yazılanları kafasına daha rahat yerleştiriyor" dedi.

